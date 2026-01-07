Tổng thống Mỹ ký quyết định rút khỏi 66 tổ chức quốc tế

Photo : YONHAP News

Nhà Trắng ngày 7/1 (giờ địa phương) thông báo Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký quyết định về việc Mỹ rút khỏi 31 tổ chức thuộc Liên hợp quốc và 35 tổ chức không thuộc Liên hợp quốc.Các tổ chức thuộc Liên hợp quốc mà Mỹ rút khỏi lần này liên quan đến hòa bình, nhân quyền, khí hậu, thương mại. Trong khi đó, các tổ chức không thuộc Liên hợp quốc gồm những tổ chức hoặc hiệp định liên quan đến "DEI-Diversity, Equity, and Inclusion" (Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập) hoặc "PC-political correctness" (Đúng đắn chính trị) mà Tổng thống Trump có lập trường phản đối trước đó.Quyết định này được đưa ra dựa trên báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, sau khi Tổng thống Trump ra chỉ thị trong một sắc lệnh hành pháp vào tháng 2/2025. Chỉ thị này yêu cầu điều tra xem liệu toàn bộ tổ chức liên chính phủ quốc tế, công ước và hiệp ước mà Washington là thành viên hoặc được Mỹ tài trợ, có mâu thuẫn với lợi ích của Mỹ hay không. Ông Trump cho biết việc duy trì tư cách thành viên hoặc tham gia, cung cấp hỗ trợ cho các tổ chức này đi ngược với lợi ích của Washington. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng để ngỏ khả năng rút lui khỏi các tổ chức khác, ngoài những tổ chức đề cập trên.Nhà Trắng giải thích rằng nhiều tổ chức trong số này thúc đẩy các chính sách khí hậu cực đoan, quản trị toàn cầu và các chương trình đi ngược lại lợi ích quốc gia, an ninh, thịnh vượng kinh tế và chủ quyền của Mỹ. Đồng thời, Nhà Trắng thông báo tất cả các cơ quan, bộ ngành Chính phủ Mỹ sẽ ngừng tham gia và cấp vốn cho các tổ chức này.Trước đó, ngay sau khi nhậm chức, Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu và Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Ông Trump cũng đã quyết định rút Mỹ khỏi Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc, Cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc (UNRWA) và Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO).