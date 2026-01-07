Photo : YONHAP News

Hãng thông tin AFP (Pháp) ngày 7/1 (giờ địa phương) đưa tin ông Trần Chí (phiên âm tiếng Anh Chen Zhi), Chủ tịch tập đoàn Prince (Trung Quốc), người được xác định là kẻ đứng sau các khu tổ hợp tội phạm lừa đảo trực tuyến quy mô lớn tại Campuchia, đã bị bắt giữ và dẫn độ về Trung Quốc.Bộ Nội vụ Campuchia cùng ngày ra thông báo cho biết giới chức nước này đã bắt giữ và áp giải ba công dân Trung Quốc trong đó có ông Trần Chí về nước. Theo cơ quan này, chiến dịch bắt giữ được thực hiện vào ngày 6/1 vừa qua trong khuôn khổ hợp tác truy quét tội phạm xuyên quốc gia. Đáng chú ý, quốc tịch Campuchia của ông Trần Chí đã bị tước bỏ theo sắc lệnh của Quốc vương Campuchia vào tháng 12 năm ngoái.Bộ trưởng Thông tin Neth Pheaktra của nước này cũng xác nhận với hãng tin Bloomberg (Mỹ) rằng thông qua chiến dịch phối hợp kéo dài nhiều tháng với các nhà chức trách Trung Quốc, Campuchia đã bắt giữ được ba đối tượng người Trung Quốc trong đó có ông Trần Chí.Ông Trần Chí được cho là đã tích lũy được khối tài sản khổng lồ bằng cách thông đồng với chính giới Campuchia để mở rộng kinh doanh, điều hành các khu tổ hợp tội phạm lừa đảo quy mô lớn.Vào tháng 10/2025, Chính phủ Mỹ và Anh đã ban lệnh trừng phạt đối với tập đoàn Prince và cá nhân đối tượng này với cáo buộc điều hành các trung tâm tội phạm tại Campuchia chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân trên toàn thế giới và tra tấn những lao động bị buôn bán. Chính phủ Hàn Quốc cũng đã áp đặt lệnh trừng phạt riêng đối với 15 cá nhân và 132 tổ chức, bao gồm cả tập đoàn Prince và Chủ tịch Trần Chí vào tháng 11 năm ngoái.