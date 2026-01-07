Hai đảng lớn đưa ra ý kiến trái chiều về chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Lee Jae Myung

Photo : YONHAP News

Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành và đảng đối lập Sức mạnh quốc dân của Hàn Quốc đã đưa ra đánh giá về kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng thống Lee Jae Myung.Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đánh giá trong chuyến thăm này, Tổng thống Lee đã thực hiện đường lối "ngoại giao thực dụng" để bảo vệ lợi ích quốc gia và người dân, đồng thời là cơ hội làm một bước đệm để tạo ra một "cơn sốt hợp tác kinh tế Hàn-Trung thứ hai". Đảng này kỳ vọng hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc cũng sẽ có những tiến triển mới.Ngược lại, đảng đối lập Sức mạnh quốc dân chỉ ra rằng Bắc Kinh đã không đưa ra câu trả lời rõ ràng về các vấn đề như lệnh cấm văn hóa Hàn Quốc, vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên và vấn đề lắp đặt các cấu trúc trên vùng biển phía Tây bán đảo Hàn Quốc. Đảng này cho rằng Tổng thống Lee đã đại diện quá mức cho lập trường của Trung Quốc, ví chuyến thăm lần này là một chuyến thăm đầy nhục nhã chỉ để nhận cảnh cáo về việc phải tuân theo Trung Quốc.Ngoài ra, hai chính đảng còn khẩu chiến về việc Chủ tịch đảng đối lập Sức mạnh quốc dân Jang Dong-hyeok xin lỗi về vụ thiết quân luật. Đảng Dân chủ đồng hành cho rằng việc đảng đối lập không hợp tác thông qua dự luật thành lập Nhóm công tố viên đặc biệt tổng hợp điều tra tiếp ba vụ án lớn tồn đọng trong nhiệm kỳ Chính phủ tiền nhiệm trong khi luôn hứa hẹn sẽ cải cách là một mâu thuẫn lớn, thể hiện sự chế nhạo người dân. Đảng Sức mạnh quốc dân thì lại yêu cầu đảng cầm quyền chấp nhận một cuộc điều tra đặc biệt về các cáo buộc quyên góp để đề cử ứng viên và vụ bê bối liên quan đến giáo phái Thống nhất. Đảng đối lập cho rằng Tổng thống Lee là người có liên quan sâu sắc đến các nghi vấn này và việc tiến hành điều tra là không thể tránh khỏi.Do kỳ họp Quốc hội bất thường tháng 12 dự kiến kết thúc vào ngày 8/1, đảng Dân chủ đồng hành thông báo sẽ tổ chức một kỳ họp Quốc hội bất thường khác từ ngày 12/1 để xử lý các dự luật dân sinh.