Số lượng ô tô diesel đăng ký tại Hàn Quốc lần đầu tiên giảm xuống dưới 100.000 xe

Theo số liệu từ Viện nghiên cứu dữ liệu Carisyou công bố ngày 7/1, số lượng ô tô chạy dầu diesel đăng ký tại Hàn Quốc năm 2025 là 97.671 xe, giảm 31,8% so với cùng kỳ năm trước (143.134 xe). Đây là năm đầu tiên số lượng ô tô chạy bằng dầu diesel đăng ký trong nước giảm xuống dưới 100.000 chiếc, giảm mạnh tới một phần mười so với 10 năm trước.Trước đây, ô tô chạy bằng dầu diesel rất phổ biến nhờ khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội. Tuy nhiên, do các quy định về khí thải carbon ngày càng nghiêm ngặt nên số lượng ô tô diesel đăng ký năm 2025 đã không bằng một nửa so với số lượng ô tô điện. Hưởng ứng theo làn sóng giảm phát thải carbon, quy chế về xe máy dầu và khuyến khích sử dụng xe thân thiện với môi trường được tăng cường nên dự kiến ô tô chạy bằng dầu diesel sẽ sớm bị loại bỏ khỏi thị trường.Bộ Khí hậu, năng lượng và môi trường Hàn Quốc cho biết sẽ sớm công bố "Mục tiêu cung cấp ô tô không khí ô nhiễm và không phát thải hàng năm". Theo đó vào năm 2030, các nhà sản xuất và nhập khẩu ô tô sẽ phải bán ít nhất một nửa số xe mới là ô tô điện hoặc xe chạy bằng nhiên liệu hydro.Hiện nay, các hãng ô tô cũng đang thay thế hàng loạt mẫu xe diesel sang các mẫu xe điện như xe được chế tạo có mục đích (PBV).