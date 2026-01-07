Tổng thống Lee Jae Myung kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Trung Quốc

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc kéo dài 4 ngày và về nước vào ngày 7/1. Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của một Tổng thống Hàn Quốc tới Trung Quốc sau hơn 8 năm, được đánh giá là đã giúp tăng cường sự thấu hiểu giữa hai lãnh đạo, đồng thời đặt nền móng cho việc khôi phục toàn diện quan hệ song phương.Trước tiên, trong khuôn khổ chuyến thăm vừa rồi, Tổng thống Lee đã có cuộc hội đàm thượng đỉnh với Chủ tịch nước Tập Cận Bình, hai tháng sau cuộc gặp tại Hàn Quốc hồi đầu tháng 11 năm ngoái. Lãnh đạo hai bên đã đạt được sự đồng thuận về tầm quan trọng của hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc và tái khởi động đối thoại với Bình Nhưỡng; nhất trí từng bước thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa, bắt đầu từ những lĩnh vực mà hai bên có thể chấp nhận được. Vấn đề các kết cấu của Trung Quốc trên vùng biển Tây bán đảo Hàn Quốc cũng được đưa ra thảo luận. Theo đó, hai bên thống nhất sẽ xúc tiến các cuộc họp cấp Thứ trưởng để phân định ranh giới trên vùng biển này.Tiếp theo, Tổng thống cũng đã lần lượt có cuộc gặp với các quan chức chính trị khác của Trung Quốc như Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (tương đương Chủ tịch Quốc hội) Triệu Lạc Tế và Thủ tướng Lý Cường, người bao quát lĩnh vực kinh tế và xếp thứ hai trong hàng ngũ quyền lực của nước này. Sau đó, lãnh đạo Hàn Quốc đã có buổi tiệc tối với Bí thư thành ủy Thượng Hải Trần Cát Ninh, người được coi là ứng viên sáng giá cho chức Chủ tịch nước Trung Quốc trong tương lai. Xuyên suốt chuyến thăm, ông Lee luôn nhấn mạnh về việc tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.Tại buổi họp báo với đoàn phóng viên tháp tùng tại Thượng Hải, Tổng thống Lee đánh giá chuyến thăm lần này đạt được nhiều tiến triển hơn mong đợi. Hai bên đã tìm được tiếng nói chung trên nhiều phương diện và tìm ra con đường giải quyết các vấn đề có thể bất đồng. Tổng thống cũng chia sẻ đã đề nghị Chủ tịch Tập Cận Bình đóng vai trò trung gian vì hòa bình bán đảo Hàn Quốc. Dự kiến sau khi về nước, ông Lee sẽ tập trung tăng cường trao đổi với Bắc Kinh để tiếp nối thành quả từ chuyến thăm.Tuy nhiên, trong bối cảnh mâu thuẫn giữa Trung Quốc và Nhật Bản đang ngày càng trở nên sâu sắc, tình hình ngoại giao khu vực Đông Bắc Á mà lãnh đạo Hàn Quốc phải đối mặt cũng đang trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết, đòi hỏi Seoul cần có một chiến lược ngoại giao tinh tế hơn.Mặt khác, trên tài khoản mạng xã hội cá nhân ngày 7/1, Tổng thống đã đề xuất tổ chức cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Ông Lee hy vọng một ngày nào đó, tình trạng bất thường của sự hỗn loạn và thù địch trên bán đảo Hàn Quốc sẽ được khắc phục, giữa hai miền Nam-Bắc chỉ còn lại sự tôn trọng lẫn nhau, cùng chung sống thịnh vượng, đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới tới Bắc Triều Tiên.