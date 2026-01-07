Hai nghị sĩ đảng cầm quyền mất ghế sau phán quyết của Tòa án tối cao

Photo : YONHAP News

Tòa án tối cao Hàn Quốc ngày 8/1 đã y án sơ thẩm, ấn định mức phạt 7 triệu won (4.830 USD) với nghị sĩ Yi Byeong-jin, mức án 1 năm tù giam cho hưởng án treo 2 năm với nghị sĩ Shin Yeong-dae (cả hai đều cùng thuộc đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành).Nghị sĩ Yi bị cáo buộc đã kê khai thiếu tài sản là bất động sản có giá trị hơn 550 triệu won (379.400 USD) trong đợt Tổng tuyển cử 2024, vi phậm Luật bầu cử. Ông Shin thì bị cáo buộc khi còn là Chánh Văn phòng bầu cử cho nghị sĩ Yi trong thời gian diễn ra Tổng tuyển cử đã đưa số tiền là 15 triệu won (10.350 USD) cùng 100 chiếc điện thoại cho một quan chức của Hiệp hội thể thao người khuyết tật thành phố Gunsan (tỉnh Bắc Jeolla) nhằm thao túng kết quả thăm dò ý kiến.Theo Luật bầu cử, nếu một công chức do người dân trực tiếp bầu ra bị phạt từ mức 1 triệu won (690 USD) trở lên do vi phạm luật này, hoặc Chánh Văn phòng bầu cử của nghị sĩ bị án phạt trên 3 triệu won (2.070 USD) với cáo buộc như mua chuộc cử tri thì sẽ bị vô hiệu hóa tư cách đắc cử. Theo đó cả hai nghị sĩ trên đều bị tước tư cách nghị sĩ.