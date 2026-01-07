Bảo tàng Hàn Quốc trao trả cặp tượng sư tử đá triều Thanh cho Trung Quốc

Photo : YONHAP News

Bảo tàng quốc gia Hàn Quốc cùng Cục Di sản văn hóa quốc gia Trung Quốc ngày 5/1 đã ký kết biên bản thỏa thuận về việc hiến tặng một cặp tượng sư tử đá thuộc sở hữu của Bảo tàng mỹ thuật Kansong của Hàn Quốc cho phía Trung Quốc.Cặp tượng sư tử này được phỏng đoán chế tác vào thời kỳ nhà Thanh, với chiều cao 1,9m và trọng lượng lên tới 1,25 tấn mỗi một tượng. Theo phía Bảo tàng mỹ thuật Kansong, cặp sư tử đá này được nhà sưu tầm nghệ thuật Jeon Hyeong-pil (1906-1962, có hiệu là Kansong (Giản Tùng)), mua lại trong một phiên đấu giá ở Nhật Bản năm 1933. Việc trao trả cặp tượng được thực hiện theo di nguyện của nhà sưu tầm khi còn sống bởi đây vốn là một di vật của Trung Quốc. Quá trình vận chuyển dự kiến sẽ được tiến hành ngay trong nửa đầu năm nay.Một chuyên gia Trung Quốc đến Bảo tàng mỹ thuật Kansong cuối năm ngoái đánh giá cặp tượng này là một tác phẩm ưu việt có giá trị cả về mặt lịch sử, nghệ thuật và khoa học. Dư luận kỳ vọng làn gió ấm từ Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Trung ngày 5/1 vừa qua sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác giữa giới văn hóa hai nước trong thời gian tới.