Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định triển khai tập trận chung Hàn-Mỹ theo nguyên tắc

Photo : YONHAP News

Xuất hiện trên truyền hình vào ngày 7/1, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back nhấn mạnh đối với quân nhân, việc huấn luyện là vô cùng quan trọng. Cho đến thời điểm hiện tại, liên quân Hàn-Mỹ vẫn triển khai cuộc tập trận chung "Lá chắn tự do" (FS) theo đúng nguyên tắc.Tuy nhiên, Bộ trưởng nói thêm nếu cuộc hội đàm thượng đỉnh Mỹ-Triều được diễn ra vào tháng 4 tới thì Bộ Quốc phòng sẽ xem xét tình hình và bối cảnh để đưa ra quyết định có điều chỉnh tập trận liên quân hay không. Phát biểu này của ông Ahn được phân tích là nhắm tới một số ý kiến nhận định rằng đối thoại Mỹ-Triều có thể được nối lại nhân chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 4 tới đây.Mặt khác, về thời điểm triển khai tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, ông Ahn cho biết nếu theo đúng lộ trình đề ra thì Hàn Quốc sẽ có thể triển khai vào khoảng giữa hoặc cuối những năm 2030. Hiện tại, 10 Bộ ngành hữu quan của Hàn Quốc đã lập ra nhóm tham vấn, dự kiến sẽ thăm Mỹ để thảo luận trong tháng này. Trước đó, trong quá trình báo cáo công tác năm 2026 lên Tổng thống Lee Jae Myung, Bộ Quốc phòng đề ra mục tiêu hoàn tất đàm phán với Mỹ trong vòng hai năm tới nhằm đảm bảo nguồn nhiên liệu cho tàu ngầm hạt nhân.Liên quan đến số vụ xâm phạm đường ranh giới quân sự liên Triều (MDL) của Bắc Triều Tiên có chiều hướng gia tăng gần đây, Bộ trưởng Ahn giải thích trong số 1.292 biển báo gốc được thiết lập từ năm 1953, hiện chỉ còn khoảng 242 biển báo có thể nhận diện. Bước đầu, Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc và Hàn Quốc sẽ thống nhất, xác định lại các mốc ranh giới, sau đó đề xuất hội đàm với phía miền Bắc để lập kế hoạch ngăn chặn các hành vi khiêu khích hoặc sự cố xâm phạm do nhầm lẫn.