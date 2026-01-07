Tòa án kết thúc xét xử cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol tội chỉ huy cuộc nổi loạn vào ngày 9/1

Photo : YONHAP News

Theo thông tin từ giới luật pháp Hàn Quốc, Tòa án khu vực Trung Seoul sẽ mở phiên biện hộ cuối cùng, khép lại quá trình xét xử với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol về cáo buộc chỉ huy cuộc nổi loạn vào 10 giờ sáng ngày 9/1. Đây được coi là vụ án chính trong số các vụ án mà ông Yoon đang bị xét xử.Tại phiên tòa này, Nhóm công tố viên đặc biệt về vụ thiết quân luật sẽ đưa ra ý kiến cuối cùng và mức án đề nghị đối với bị cáo, sau đó là phần biện hộ của luật sư và lời khai sau cùng của ông Yoon.Ngoài cựu Tổng thống, phiên tòa với các nhân vật chủ chốt khác có liên quan như cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun, cựu Tư lệnh Tình báo quốc phòng Noh Sang-won và Moon Sang-ho, cựu Giám đốc sở cảnh sát Seoul Cho Ji-ho, những người bị cáo buộc đã thực thi nhiệm vụ quan trọng trong vụ nổi loạn, cũng sẽ kết thúc trong ngày 9/1. Do tổng cộng số bị cáo lên tới 8 người nên dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài tới đêm muộn.Mối quan tâm lớn nhất hiện nay của dư luận là mức án đề nghị đối với cựu Tổng thống. Ông Yoon bị cáo buộc đã thông đồng với cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim, ban bố thiết quân luật trái phép và vi hiến trong khi không hề có dấu hiệu nào của tình trạng khẩn cấp quốc gia nhằm mục đích gây bạo loạn, phá hoại trật tự Hiến pháp. Cựu Tổng thống đã huy động quân đội và cảnh sát để phong tỏa Quốc hội, cản trở các nghị sĩ biểu quyết dỡ bỏ lệnh thiết quân luật, đồng thời âm mưu bắt giữ các nhân vật quan trọng như Chủ tịch Quốc hội Woo Won-shik, Tổng thống Lee Jae Myung (khi đó là Chủ tịch đảng đối lập Dân chủ đồng hành) và cựu Chủ tịch đảng Sức mạnh quốc dân Han Dong-hoon.Trong khung hình phạt cho tội danh cầm đầu cuộc nổi loạn chỉ có hai mức án là tử hình hoặc chung thân. Do đó, dự kiến Nhóm công tố viên đặc biệt sẽ đưa ra một trong hai mức án này.Giới luật pháp đang so sánh vụ án này với trường hợp của hai cựu Tổng thống Chun Doo-hwan và Roh Tae-woo trong vụ đảo chính quân sự 12/12/1979. Năm 1996, ông Chun từng bị đề nghị án tử hình và ông Roh bị mức án tù chung thân, lần lượt với tội danh chỉ huy cuộc nổi loạn, thực thi nhiệm vụ quan trọng trong vụ nổi loạn. Ông Chun bị Tòa sơ thẩm tuyên án tử hình nhưng sau đó được Tòa phúc thẩm giảm xuống chung thân. Ông Roh bị tuyên 22 năm 6 tháng tù ở Tòa sơ thẩm và sau đó giảm xuống còn 17 năm tù ở Tòa phúc thẩm.Trong chiều ngày 8/1, Nhóm công tố viên đặc biệt tiến hành nhóm họp lần cuối để quyết định về mức án đối với ông Yoon và các bị cáo còn lại. Dự kiến, phán quyết sơ thẩm sẽ được đưa ra trước đợt luân chuyển nhân sự định kỳ của Tòa án vào tháng 2.