Hơn 60% nhóm 40-50 tuổi Hàn Quốc chưa chuẩn bị đầy đủ cho tuổi già

Photo : YONHAP News

Viện phát triển bảo hiểm Hàn Quốc ngày 7/1 công bố "Báo cáo thị trường nghỉ hưu" dựa trên phân tích tổng hợp kết quả khảo sát và thống kê của các cơ quan hữu quan. Theo báo cáo này, 90,5% nhóm người 40-50 tuổi cho biết họ cảm thấy cần thiết phải chuẩn bị cho tuổi già, nhưng chỉ có 37,3% trả lời đã có sự chuẩn bị đầy đủ.Ước tính những người đang làm việc ở độ tuổi 40-50 sẽ nhận được mức trợ cấp thôi việc trung bình khoảng 167,41 triệu won (115.500 USD) khi nghỉ hưu. Mặc dù họ có kế hoạch sử dụng khoản tiền này chủ yếu cho sinh hoạt phí tuổi già nhưng dự kiến sẽ rất khó để trang trải hết các khoản chi như giáo dục hay kết hôn cho con cái. Cụ thể, chi phí giáo dục con cái dự kiến trung bình là 46,29 triệu won (32.000 USD) và chi phí kết hôn là 136,26 triệu won (94.000 USD).Phương thức chuẩn bị cho tuổi già chủ yếu là lương hưu quốc gia (chiếm tỷ lệ cao nhất với 69,5%), trong khi lương hưu cá nhân (các loại hình bảo hiểm hưu trí tự nguyện) lại ở mức thấp với 6,8%.Kết quả phân tích thống kê lương hưu quốc gia cho thấy tỷ lệ thay thế thu nhập (số tiền lương hưu nhận được hàng tháng so với thu nhập bình quân tháng) của người thụ hưởng lương hưu tính đến năm 2024 ước tính chỉ ở mức 22%. Theo đó, Viện phát triển bảo hiểm kiến nghị Chính phủ mở rộng các cơ chế khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm hưu trí cá nhân.