Seoul rà soát tác động từ biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc đối với Nhật Bản

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp và thương mại Hàn Quốc ngày 8/1 đã tổ chức cuộc họp rà soát chuỗi cung ứng công nghiệp, kiểm tra về tác động của việc Trung Quốc tăng cường kiểm soát các mặt hàng xuất khẩu có thể sử dụng cho cả mục đích dân sự và quân sự. Tham dự hội nghị có đại diện các Bộ ngành hữu quan như Bộ Tài chính và kinh tế, Bộ Ngoại giao, cùng hiệp hội các ngành như chíp bán dẫn, màn hình, pin, ô tô và một số cơ quan hữu quan.Trước đó, Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 6/1 đã công bố cấm xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng có thể sử dụng cho mục đích quân sự sang Nhật Bản. Các hiệp hội, tổ chức, chuyên gia đánh giá biện pháp lần này của Bắc Kinh không trực tiếp nhắm vào Seoul. Tuy nhiên, do cấu trúc chuỗi cung ứng Đông Bắc Á hiện nay theo mô hình Trung Quốc xuất nguyên vật liệu thô sang Nhật Bản, Tokyo xuất vật liệu đã qua gia công sang Seoul, Hàn Quốc xuất thành phẩm, nên việc sản xuất tại Nhật Bản bị đình trệ có thể gây ảnh hưởng tới nhập khẩu vào Hàn Quốc và toàn bộ ngành công nghiệp của xứ sở kimchi. Do đó, cú sốc từ một nước sẽ có thể lan ra ba nước.Đặc biệt, Chính phủ Hàn Quốc quyết định xem xét các phương án ứng phó theo từng kịch bản nhằm chuẩn bị cho khả năng xảy ra gián đoạn chuỗi cung ứng các khoáng sản trọng tâm, đặc biệt là nhóm đất hiếm nặng như dysprosium, yttrium, vốn là mặt hàng Trung Quốc đang chiếm thị phần sản xuất lớn trên thế giới. Đồng thời, các cơ quan chức năng cần chủ động rà soát khả năng mở rộng sản xuất nội địa và tìm kiếm thị trường nhập khẩu thay thế cho các mặt hàng nhập khẩu từ Nhật Bản.Chính phủ quyết định mở rộng Nhóm chuyên trách chuỗi cung ứng đất hiếm thành Nhóm chuyên trách chuỗi cung ứng an ninh công nghiệp; hỗ trợ nhanh chóng khi doanh nghiệp gặp vướng mắc về cung cầu thông qua bộ phận hỗ trợ kiểm soát xuất khẩu của Cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) và Cơ quan quản lý vật tư chiến lược (KOSTI).