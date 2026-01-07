Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) của Hong Kong ngày 8/1 dẫn phân tích của giới chuyên gia, cho rằng tính toán an ninh của Trung Quốc sẽ trở nên phức tạp hơn giữa cuộc "chạy đua quân bị" trên bán đảo Hàn Quốc, khi Hàn Quốc có kế hoạch sở hữu tàu ngầm hạt nhân và Bắc Triều Tiên theo đuổi vị thế là một quốc gia sở hữu hạt nhân.Giáo sư Stephen Nagy thuộc Đại học Cơ đốc giáo quốc tế (Nhật Bản) cho rằng Trung Quốc hiện đang đánh giá việc Hàn Quốc sở hữu tàu ngầm hạt nhân là yếu tố có thể gây bất ổn tới cục diện cân bằng khu vực, cũng như tăng cường quyền tự chủ chiến lược cho Seoul. Một tàu ngầm hạt nhân của Hàn Quốc về cơ bản sẽ không thách thức tới ưu thế về số lượng của Hải quân Trung Quốc nhưng điều này sẽ đánh dấu một bước nhảy vọt về chất liên quan đến khả năng tác chiến dưới biển của đồng minh Hàn-Mỹ tại các khu vực trọng yếu. Theo đó, Bắc Kinh sẽ phải đổ nhiều nguồn lực hơn vào tác chiến chống tàu ngầm.Hiện Washington đang yêu cầu các đồng minh phải tăng cường vai trò của mình tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Theo đó, có khả năng Seoul chia sẻ vai trò phòng vệ tập thể tại "chuỗi đảo thứ nhất" gồm đảo Okinawa (Nhật Bản), Đài Loan và Philippines.Bà Liselotte Odgaard, thành viên cấp cao thuộc Viện nghiên cứu Hudson (Mỹ) cho rằng Hàn Quốc đang chuyển vị thế từ bên đóng góp vào phòng thủ khu vực thành một đồng minh chiến lược có thể hỗ trợ cho Mỹ trong việc răn đe trên phạm vi rộng hơn. Tàu ngầm hạt nhân của Hàn Quốc sẽ có thể đe dọa tới các động thái quân sự của Trung Quốc, tăng cường năng lực răn đe dưới biển của liên quân, từ đó khiến cho các hoạt động của Hải quân Trung Quốc trở nên phức tạp hơn.Các chuyên gia dự báo rằng bất chấp việc Bắc Triều Tiên theo đuổi vị thế là quốc gia sở hữu hạt nhân, Trung Quốc vẫn sẽ tăng cường quan hệ với miền Bắc trong năm nay xét tới cuộc cạnh tranh Mỹ-Trung.Trước đó, tại buổi họp báo ngày 7/1 tại Thượng Hải trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Trung Quốc, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã nhấn mạnh Seoul và Bắc Kinh tất nhiên phải tôn trọng lợi ích cốt lõi hay mối quan tâm quan trọng của nhau. Lợi ích cốt lõi của Hàn Quốc cũng phải được tôn trọng, và vấn đề tàu ngầm hạt nhân cũng như vậy.