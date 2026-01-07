Bộ Quốc phòng Hàn Quốc công bố phương án giải thể Bộ Tư lệnh phản gián quốc phòng

Photo : KBS News

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 8/1 công bố kết quả hoạt động của Tiểu ban tái thiết kế chức năng phản gián và an ninh thuộc Ủy ban tư vấn đặc biệt có sự tham gia của khối công-tư và quân đội về việc tái cấu trúc lại Bộ Tư lệnh phản gián quốc phòng. Bộ Tư lệnh này bị chỉ ra là đã đóng vai trò chủ chốt trong quá trình cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố thiết quân luật ngày 3/12/2024.Theo phương án công bố, Bộ Tư lệnh phản gián hiện tại sẽ bị giải thể. Tiểu ban đã kiến nghị các chức năng của của cơ quan này như điều tra an ninh, tình báo phản gián, thanh tra an ninh nên được chuyển giao cho cơ quan khác hoặc bãi bỏ. Trong đó, chức năng điều tra an ninh được chuyển giao cho Cơ quan Điều tra thuộc Bộ Quốc phòng.Về chức năng "tình báo phản gián", Tiểu ban khuyến nghị Bộ Quốc phòng lập mới "Viện tình báo an ninh quốc phòng" (tên tạm thời) để thực thi các nhiệm vụ liên quan đến tình báo chống gián điệp, chống khủng bố và đảm bảo an ninh ngành công nghiệp quốc phòng và an ninh mạng.Chức năng thanh tra an ninh giao cho "Ban thanh tra an ninh trung ương” (tên tạm thời). Tất cả các chức năng còn lại như thu thập tin báo nhân sự, thu thập dư luận, điều tra tình hình, bị chỉ ra từng là cơ sở để Bộ Tư lệnh phản gián nắm giữ quyền lực tuyệt đối trong quân đội bấy lâu nay, sẽ bị bãi bỏ hoàn toàn.Tiểu ban cũng kiến nghị tăng cường các cơ chế kiểm soát nội bộ và bên ngoài để các cơ quan chuyên trách mới hoạt động dưới sự giám sát dân chủ. Về kiểm soát nội bộ, một vị trí cấp Cục trưởng phụ trách chính sách an ninh tình báo sẽ được lập ra trực thuộc Bộ Quốc phòng. Về kiểm soát bên ngoài, Viện tình báo an ninh quốc phòng phải định kỳ báo cáo hoạt động lên Quốc hội.Chủ tịch Ủy ban Hong Hyun-ik nhấn mạnh việc cải cách Bộ Tư lệnh phản gián quốc phòng phải diễn ra theo hướng vừa tăng cường chức năng phản gián và bảo mật, cốt lõi của an ninh quốc gia, vừa đảm bảo sự kiểm soát dân chủ và các giá trị Hiến pháp.Dựa trên các ý kiến khuyến nghị trên, Bộ Quốc phòng sẽ lập dự thảo cải tổ cụ thể, từng bước xúc tiến sửa đổi luật, chế độ liên quan và kế hoạch thành lập các đơn vị mới.