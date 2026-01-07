Cơ quan Tình báo Hàn Quốc dự báo 5 mối đe dọa không gian mạng năm 2026

Photo : Getty Images Bank

Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) ngày 8/1 công bố phân tích về đặc điểm chính các vụ tấn công mạng trong năm ngoái và dự báo 5 mối đe dọa lớn trên không gian mạng trong năm 2026.NIS đánh giá trong năm 2025, các tổ chức tin tặc quốc tế hoặc tổ chức tin tặc có sự bảo trợ của một quốc gia đã mở rộng hoạt động tấn công mạng nhằm thu thập công nghệ tiên tiến hoặc đánh cắp tiền, gây thiệt hại lớn cho khối dân sự. Các vụ tấn công lớn xảy ra tập trung từ tháng 4 năm ngoái ở các lĩnh vực hạ tầng trọng tâm có liên quan trực tiếp tới đời sống người dân như nền tảng, viễn thông, tài chính, hành chính.Về 5 mối đe dọa trên không gian mạng trong năm nay, trước tiên, NIS nhận định cuộc chạy đua trên không gian mạng nhằm giành ưu thế địa chính trị sẽ ngày càng trở nên khốc liệt hơn. Tiếp đó, trong bối cảnh các nước đang cạnh tranh công nghệ tiên tiến, các cuộc tấn công mạng quy mô lớn nhằm đánh cắp công nghệ của Hàn Quốc và tấn công đa mục tiêu nhắm vào các hạ tầng quan trọng sẽ bùng phát mạnh mẽ hơn. NIS cũng dự báo về sự chuyển đổi mô hình an ninh mạng khi trí tuệ nhân tạo (AI) can thiệp vào toàn bộ quá trình tấn công mạng; và sự mở rộng của các liên minh tấn công mạng cộng sinh giữa các quốc gia hoặc tổ chức tội phạm.Phó Giám đốc NIS Kim Chang-seop nhấn mạnh các vụ tấn công mạng xảy ra trong năm ngoái không chỉ là vấn đề riêng rẽ ở một lĩnh vực, một doanh nghiệp cụ thể, mà đe dọa trực tiếp tới an ninh quốc gia và đời sống người dân. NIS sẽ tích cực hợp tác với các ban ngành hữu quan Chính phủ, bố trí nguồn lực đúng nơi một cách kịp thời, giảm thiểu thiệt hại cho người dân và doanh nghiệp.