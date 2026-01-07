Máy bay Asiana Airlines vẫn hạ cánh an toàn sau vụ cháy pin sạc dự phòng

Photo : KBS News

Vào khoảng 10 giờ 10 phút tối ngày 8/1, một vụ cháy đã xảy ra trên chuyến bay của hãng hàng không Asiana Airlines khởi hành từ sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc) đến Hong Kong.Ngọn lửa bắt nguồn từ pin sạc dự phòng mà một hành khách mang theo, ngay sau đó tiếp viên trong phi hành đoàn đã ngay lập tức dập tắt ngọn lửa bằng bình chữa cháy. Vụ việc đã khiến hành khách mang theo pin sạc dự phòng bị bỏng ở tay.Quan chức của hãng Asiana Airlines cho biết ngọn lửa đã được dập tắt trong vòng 1-2 phút và chuyến bay đã đến Hong Kong an toàn mà không cần thực hiện các biện pháp như hạ cánh khẩn cấp.Chuyến bay trên đã rời sân bay quốc tế Incheon vào lúc 7 giờ 48 phút tối ngày 8/1 và dự kiến đáp xuống sân bay quốc tế Hong Kong lúc 11 giờ 56 phút đêm cùng ngày. Trên chuyến bay có tổng cộng 284 hành khách.