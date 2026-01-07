Mỹ dừng hỗ trợ tổ chức quốc tế có trụ sở tại Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Bộ Tài chính Mỹ ngày 8/1 (giờ địa phương) cho biết nước này đã quyết định rút khỏi Quỹ khí hậu xanh (GCF) của Liên hiệp quốc có trụ sở tại Hàn Quốc và rời khỏi ghế hội đồng quản trị, một hành động tiếp theo sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký quyết định rút khỏi 66 tổ chức thuộc Liên hợp quốc và không thuộc Liên hợp quốc hôm 7/1.Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Washington sẽ không tiếp tục tài trợ cho những tổ chức cực đoan như GCF. Các tổ chức này có mục tiêu đi ngược lại với thực tế rằng năng lượng giá rẻ và ổn định là nền tảng của sự tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo mà Mỹ theo đuổi.Ngay lập tức, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã bày tỏ sự tiếc nuối trước hành động này của Mỹ. Ông tuyên bố sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình với quyết tâm vững vàng, không bị lung lay trước sức ép từ Washington. Ngoài ra, Thư ký điều hành Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) Simon Stiell đã ví việc Mỹ rút khỏi các tổ chức quốc tế này là "một pha bóng phản lưới nhà" trong thời kỳ khủng hoảng khí hậu, cho biết cánh cửa tái gia nhập vẫn mở rộng với Washington.Bên cạnh đó, cựu Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ngày 8/1 cũng bày tỏ đáng tiếc về động thái của Tổng thống Trump. Ông Ban cho biết các tổ chức quốc tế mà Washington rút lui đều liên quan đến những vấn đề rất quan trọng như biến đổi khí hậu, nhân quyền, trẻ em và phụ nữ. Hành động của ông Trump có thể hiểu là Mỹ đưa ra tuyên bố không còn muốn đóng góp vào các vấn đề toàn cầu. Ông Ban kêu gọi các cơ quan ngôn luận lên tiếng chỉ trích Mỹ, nước vốn tôn trọng các giá trị nhân quyền và dân chủ tự do thông qua chủ nghĩa đa phương được thế giới mến mộ.