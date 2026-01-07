Cán cân vãng lai Hàn Quốc tháng 11/2025 thặng dư hơn 12 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Theo số liệu thống kê sơ bộ về cán cân quốc tế do Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) công bố vào ngày 9/1, cán cân vãng lai tháng 11 năm ngoái thặng dư 12,24 tỷ USD, tiếp tục đà thặng dư 31 tháng liên tiếp. Quy mô thặng dư lần này vượt xa tháng 10 trước đó (6,81 tỷ USD), thời điểm chịu ảnh hưởng bởi kỳ nghỉ lễ Tết Trung thu, cũng như so với cùng kỳ năm ngoái (10,05 tỷ USD).Nếu chỉ xét riêng trong các tháng 11 từ trước đến nay, đây là mức thặng dư cao kỷ lục. Lũy kế thặng dư cán cân vãng lai 11 tháng đầu năm 2025 đạt 101,82 tỷ USD, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm trước, mức cao nhất từ trước tới nay.Xét theo từng hạng mục, thặng dư cán cân hàng hóa đạt 13,31 tỷ USD, gấp 1,7 lần so với tháng 10. Đây là mức thặng dư cao thứ 4 trong lịch sử tính theo tháng và là mức cao nhất đối với riêng tháng 11.Kim ngạch xuất khẩu tháng 11 năm ngoái đạt 60,11 tỷ USD, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước đó. Sự tăng trưởng này được phân tích là nhờ xuất khẩu các mặt hàng công nghệ thông tin mà chủ lực là chíp bán dẫn tăng vọt, cùng với kết quả xuất khẩu ô tô ấn tượng, đã kéo tổng kim ngạch xuất khẩu tăng trở lại sau hai tháng sụt giảm.Xét theo thị trường, xuất khẩu sang Đông Nam Á tăng 18,4% và Trung Quốc tăng 6,9%; trong khi đó thị trường Mỹ giảm 0,2%, Liên minh châu Âu (EU) giảm 1,9% và Nhật Bản giảm 7,7%.Ngược lại, kim ngạch nhập khẩu tháng 11 đạt 46,8 tỷ USD, giảm nhẹ 0,7% so với cùng kỳ năm trước đó. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc giá năng lượng giảm khiến nhập khẩu nguyên liệu thô giảm 7,9%, trong đó khí đốt giảm 33,3%, chế phẩm dầu mỏ giảm 16,9% và dầu thô giảm 14,4%.Cán cân dịch vụ tháng 11 thâm hụt 2,73 tỷ USD. Cán cân thu nhập sơ cấp (thu nhập từ tiền lương, cổ tức, lãi) thặng dư 1,83 tỷ USD, giảm hơn 1,1 tỷ USD so với tháng trước đó. Tài sản ròng trong tài khoản tài chính (tài sản trừ nợ) tăng thêm 8,27 tỷ USD trong tháng 11.Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của người Hàn trong tháng 11 tăng thêm 4,09 tỷ USD, của người nước ngoài vào Hàn Quốc tăng 1,76 tỷ USD. Đối với đầu tư chứng khoán, đầu tư ra nước ngoài của người Hàn tăng 12,26 tỷ USD, tập trung vào cổ phiếu; trong khi của người nước ngoài vào thị trường chứng khoán Hàn Quốc tăng 5,74 tỷ USD, tập trung vào trái phiếu.