Chính trị Hàn Quốc khởi động cơ chế tham vấn liên ngành về hợp tác năng lượng nguyên tử Hàn-Mỹ

Nhóm tham vấn liên ngành về hợp tác năng lượng nguyên tử Hàn-Mỹ sáng ngày 9/1 đã mở cuộc họp đầu tiên tại Seoul.



Nhóm có sự tham gia của các Bộ ngành, cơ quan hữu quan như Bộ Ngoại giao; Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông; Bộ Khí hậu, năng lượng và môi trường; Ủy ban An toàn năng lượng nguyên tử; Công ty Thủy điện và điện hạt nhân (KHNP). Người đứng đầu Nhóm là cựu Đại sứ Hàn Quốc tại Romania Rim Kap-soo.



Ông Rim được đánh giá là một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử và không phổ biến hạt nhân, từng công tác trong Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) năm 2016 với vai trò là chuyên viên cao cấp về không phổ biến hạt nhân.



Trong bản tóm lược chung tổng kết hai cuộc hội đàm thượng đỉnh Hàn-Mỹ tháng 8 và tháng 10/2025, được Chính phủ hai nước công bố tháng 11 cùng năm có nội dung Mỹ ủng hộ Hàn Quốc làm giàu uranium và tái xử lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng vào mục đích hòa bình.



Dự kiến thông qua Nhóm tham vấn liên ngành, Chính phủ Hàn Quốc sẽ cụ thể hóa về phương thức mở rộng quyền làm giàu uranium và tái xử lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng, có thể là bằng cách sửa đổi Hiệp định hợp tác năng lượng nguyên tử Hàn-Mỹ, rồi sau đó chính thức đàm phán với Washington.