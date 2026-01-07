Tổng thống Trump không hài lòng về vụ bắt lao động Hàn Quốc tháng 9 năm ngoái

Photo : YONHAP News

Trong bài phỏng vấn với tờ Thời báo New York đăng tải vào ngày 8/1 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không hề "hài lòng" với chiến dịch truy quét quy mô lớn của Cơ quan thực thi di trú và Hải quan Mỹ (ICE) tại nhà máy pin liên doanh giữa tập đoàn ô tô Hyundai và công ty Giải pháp năng lượng LG ở bang Georgia vào ngày 4/9 năm ngoái.Lãnh đạo Nhà Trắng bày tỏ lo ngại rằng cách hành xử "thù địch" như vậy có thể khiến các doanh nghiệp nước ngoài đang có ý định đầu tư vào Mỹ ở các lĩnh vực công nghiệp có sự cạnh tranh khốc liệt trên toàn cầu cảm thấy e dè.Theo ông Trump, Chính phủ Mỹ phải cho phép các doanh nghiệp nước ngoài muốn mở nhà máy hoặc cơ sở sản xuất ở các lĩnh vực công nghiệp này đưa chuyên gia của họ tới Mỹ. Về vụ truy quét tại nhà máy liên doanh của Hyundai và LG, ông Trump giải thích công ty Hàn Quốc đã đưa chuyên gia sản xuất pin tới Mỹ để truyền thụ về công nghệ sản xuất pin. Phát biểu này của ông Trump đã công khai thể hiện sự khác biệt về lập trường với Phó Chánh Văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller, người được biết đến là nhân vật thân cận với Tổng thống Mỹ, phụ trách thiết kế chính sách nhập cư cứng rắn trong chính quyền Trump nhiệm kỳ hai.Trước đó, ông Miller giữ vững lập trường rằng không chỉ tập trung trấn áp người nhập cư trái phép, Chính phủ Mỹ còn phải hạn chế tối đa việc cấp visa hay quyền cư trú vĩnh viễn cho lao động lành nghề nước ngoài, bởi điều này có thể đe dọa tới việc làm của người Mỹ bản địa.Tờ Thời báo New York chỉ ra rằng việc ông Miller đặt mục tiêu bắt giữ 3.000 người nhập cư mỗi ngày vào đầu năm ngoái chính là một trong những nguyên nhân khiến ICE tiến hành các cuộc “đột kích” quy mô lớn vào các doanh nghiệp, điển hình là vụ việc tại nhà máy của Hyundai và LG vừa qua.Trong cuộc truy quét của ICE nói trên, hơn 300 người Hàn Quốc đã bị bắt và giam giữ trong 7 ngày. Sau đó, các lao động này đã lên chuyến bay thuê bao để trở về Hàn Quốc vào hôm 11/9.