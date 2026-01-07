Đơn trúng thầu xây dựng nước ngoài của Hàn Quốc năm 2025 cao nhất trong 11 năm gần đây

Photo : YONHAP News

Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc ngày 9/1 công bố tổng giá trị đơn trúng thầu xây dựng ở nước ngoài năm 2025 của nước này đạt 47,27 tỷ USD, tăng 27,4% so với cùng kỳ năm trước (37,11 tỷ USD). Đây là mức cao nhất kể từ năm 2014 (66 tỷ USD) và là lần đầu tiên vượt qua mức 40 tỷ USD sau 11 năm, kể từ năm 2015 (46,1 tỷ USD).Sau khi nhận đơn trúng thầu xây dựng quốc tế đầu tiên vào năm 1965, Seoul đã 9 lần vượt mốc 40 tỷ USD giá trị đơn trúng thầu. Hàn Quốc đã duy trì mức giá trị đơn hàng trên 40 tỷ USD từ năm 2008-2015, nhưng mãi đến năm 2025 thì mới vượt mốc giá trị này.Xét theo khu vực, giá trị đơn trúng thầu xây dựng từ châu Âu đạt 20,16 tỷ USD, tăng mạnh 298% so với năm 2024, chiếm 42,6% tổng giá trị đơn hàng nhờ vào dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân Dukovany ở Cộng hòa Séc (18,72 tỷ USD). Khu vực Trung Đông, nơi ngành xây dựng của Hàn Quốc phát triển mạnh, đạt 11,88 tỷ USD, giảm 35,8% so với cùng kỳ năm trước đó. Mặc dù vậy, trong ba năm gần đây, khu vực này vẫn duy trì giá trị đơn hàng trên 10 tỷ USD, qua đó giữ vững vị thế quan trọng. Ngoài ra, khu vực Bắc Mỹ và Thái Bình Dương (6,4 tỷ USD) giảm 10%, khu vực Mỹ-La tinh (1,38 tỷ USD) giảm 9,3%, trong khi châu Phi (680 triệu USD) tăng 171,6%.Xét theo quốc gia, Cộng hòa Séc chiếm vị trí đầu bảng nhờ vào đơn trúng thầu nhà máy điện hạt nhân. Tiếp theo là Mỹ (5,79 tỷ USD), Iraq (3,46 tỷ USD), Qatar và Ả-rập Xê-út (lần lượt mỗi nước là 2,85 tỷ USD).Xét theo loại công trình, giá trị đơn hàng trong lĩnh vực thiết bị công nghiệp đứng đầu với 35,28 tỷ USD, tiếp theo là xây dựng (7,22 tỷ USD), điện (1,82 tỷ USD) và công trình dân dụng (1,46 tỷ USD).