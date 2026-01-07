Photo : YONHAP News

Văn phòng nghị sĩ Kim Eun-hye (đảng đối lập Sức mạnh quốc dân) thuộc Ủy ban điều tra đặc biệt tại Quốc hội về thảm kịch máy bay Jeju Air ngày 9/1 công bố kết luận nếu không có bức tường bê tông ở cuối đường băng mà máy bay va chạm, toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đã có cơ hội sống sót. Kết luận này được đưa ra dựa trên báo cáo nghiên cứu liên quan mà Ủy ban điều tra tai nạn hàng không và đường sắt thuộc Bộ Địa chính và giao thông trình lên.Tháng 3 năm ngoái, Ủy ban điều tra tai nạn hàng không và đường sắt đã ủy thác cho Hội kỹ thuật kết cấu tính toán Hàn Quốc tiến hành phân tích về tác động của bức tường bê tông đỡ đài chỉ hướng hạ cánh (localizer) nằm ở cuối đường băng sân bay Muan đối với vụ tai nạn.Theo báo cáo, kết quả mô phỏng cho thấy nếu không có bức tường bê tông này, máy bay gặp nạn sau khi hạ cánh bằng bụng có thể trượt dài thêm khoảng 770m rồi dừng lại mà không phải chịu tác động va chạm quá lớn. Đồng thời, lực va chạm trong quá trình trượt dài trên đường băng được đánh giá là không đủ mạnh để gây ra các ca chấn thương nghiêm trọng cho hành khách và phi hành đoàn. Nói cách khác, nếu bức tường bê tông đó không tồn tại, tất cả những người có mặt trên chuyến bay đã có thể bảo toàn tính mạng.Ngoài ra, nếu đài chỉ hướng hạ cánh được lắp đặt theo kết cấu dễ bị phá vỡ, không phải kết cấu kiên cố, thì khi xảy ra va chạm máy bay sẽ chỉ đâm xuyên qua và không có hành khách nào bị thương nặng. Báo cáo nghiên cứu cũng chỉ ra rằng nguyên nhân chính dẫn đến thương vong cho hành khách trong vụ tai nạn được xác định là do các tác động thứ cấp từ việc hư hỏng thân máy bay dẫn đến cháy nổ.Mặc dù báo cáo này đã hoàn tất từ tháng 8 năm ngoái nhưng trong suốt thời gian qua, Ủy ban điều tra tai nạn hàng không và đường sắt đã không công khai thông tin như yêu cầu từ phía gia đình các nạn nhân.Bộ Địa chính và giao thông, cơ quan từng hứng chịu chỉ trích vì khẳng định bức tường bê tông không vi phạm pháp luật, đã thay đổi lập trường, thừa nhận rằng bức tường bê tông không phù hợp với tiêu chuẩn vận hành an toàn sân bay, và lẽ ra phải được cải tiến sang kết cấu dễ phá vỡ trong dự án nâng cấp sân bay Muan từ hồi năm 2020.Hiện tại, Bộ Địa chính và giao thông vẫn chưa đưa ra lập trường liên quan tới kết quả điều tra được công bố lần này.Vào ngày 29/12/2024, chiếc máy bay mang số hiệu 7C2216 của hãng hàng không Jeju Air khởi hành từ sân bay Suvarnabhumi, Bangkok, Thái Lan đã cố gắng hạ cánh khẩn cấp tại sân bay quốc tế Muan (tỉnh Nam Jeolla). Máy bay đã gặp sự cố với càng đáp, phải hạ cánh bằng bụng, sau đó va chạm mạnh với bức tường bê tông ở phía cuối đường băng và bốc cháy. Trong tổng số 181 hành khách, 179 người đã thiệt mạng và chỉ có 2 tiếp viên sống sót.