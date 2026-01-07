Lượng hành khách hàng không Hàn Quốc năm 2025 cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Bộ Địa chính và giao thông cùng Hiệp hội hàng không Hàn Quốc ngày 9/1 công bố thống kê cho biết trong năm ngoái, tổng lượng hành khách hàng không các đường bay nội địa và quốc tế đạt hơn 124,79 triệu người, tăng 3,9% so với năm 2024, mức cao kỷ lục. Con số này còn cao hơn 1,2% so với kỷ lục năm 2019, thời điểm trước khi bùng phát đại dịch COVID-19.Trong đó, lượng hành khách các đường bay nội địa đạt 30,24 triệu người, giảm 2,8%; hành khách đường bay quốc tế đạt 94,54 triệu người, tăng 6,3%, mức cao kỷ lục.Xét theo khu vực, hành khách bay tới Nhật Bản đạt 27,31 triệu khách, tăng 8,6% sau một năm trước và tăng vọt tới 44,8% so với năm 2019. Điều này được phân tích là bởi đồng yen suy yếu kéo dài, cùng với việc các hãng hàng không mở rộng đường bay tới những thành phố nhỏ của Nhật Bản.Lượng hành khách ở đường bay với Trung Quốc đạt 16,8 triệu người, tăng 22% so với một năm trước và bằng 91,2% so với năm 2019. Sự gia tăng này được phân tích là do tác động từ chính sách miễn thị thực của Trung Quốc với công dân Hàn Quốc, việc khách đoàn nước này được nhập cảnh mà không cần visa vào Hàn Quốc từ cuối tháng 9 năm ngoái, cùng chiến lược giảm giá vé mạnh mẽ từ các hãng hàng không Trung Quốc.Ở các khu vực khác, hành khách đường bay đến Đông Nam Á đã giảm nhẹ 0,5% xuống còn 34,82 triệu người; Mỹ 6,82 triệu người (tăng 4,7%) và châu Âu đạt 4,85 triệu người (tăng 5,5%).