Thủ tướng Ý thăm chính thức Hàn Quốc vào ngày 17/1

Photo : YONHAP News

Trong thông cáo báo chí ngày 9/1, Phủ Tổng thống Hàn Quốc thông báo Thủ tướng Ý Giorgia Meloni sẽ thăm chính thức Hàn Quốc từ ngày 17-19/1 theo lời mời của Tổng thống Lee Jae Myung.Đây là lần đầu tiên một nhà lãnh đạo châu Âu đến thăm Hàn Quốc kể từ khi Chính phủ của Tổng thống Lee Jae Myung ra mắt vào tháng 9 năm ngoái. Dự kiến, Tổng thống Lee và Thủ tướng Meloni sẽ có cuộc họp thượng đỉnh và tham dự tiệc chiêu đãi vào ngày 19/1.Phủ Tổng thống nhấn mạnh Ý là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Hàn Quốc trong Liên minh châu Âu (EU) và là điểm đến của khoảng 1 triệu lượt khách Hàn Quốc mỗi năm. Tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới, hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ thảo luận về các lĩnh vực hợp tác quan trọng cũng như các vấn đề quốc tế nổi bật.Cụ thể, hai bên sẽ trao đổi sâu rộng trên nhiều lĩnh vực bao gồm thương mại và đầu tư, hợp tác trong các ngành công nghiệp tiên tiến và khoa học công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), vũ trụ, công nghiệp quốc phòng, chíp bán dẫn, cũng như hợp tác về giáo dục, văn hóa và giao lưu giữa người dân hai quốc gia.Phủ Tổng thống nhấn mạnh chuyến thăm lần này của Thủ tướng nước Ý, một cường quốc về chính trị, kinh tế và quân sự của châu Âu, cái nôi của văn hóa, nghệ thuật nhân loại, sẽ là cơ hội để hai nước tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực đa dạng; từ đó củng cố hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược Hàn-Ý được thiết lập từ năm 2018.