Quốc tế Nhật Bản phát hiện một ngôi mộ tập thể của binh lính nước này trên đảo Tinian

Chính phủ Nhật Bản ngày 9/1 xác nhận tìm thấy một ngôi mộ tập thể của quân Nhật trong Thế chiến II do quân đội Mỹ xây dựng trên đảo Tinian thuộc quần đảo Bắc Mariana, nơi từng là chiến trường ác liệt trong chiến tranh Thái Bình Dương. Ước tính có khoảng 2,4 triệu binh sĩ Nhật Bản đã tử trận ở nước ngoài (bao gồm cả đảo Okinawa, Nhật Bản) trong chiến tranh Thái Binh Dương và hiện còn khoảng 1,12 triệu bộ hài cốt vẫn chưa được thu thập.



Bộ Y tế, lao động và phúc lợi Nhật Bản cho biết đã thu thập và phân tích tài liệu công của Mỹ về các ngôi mộ tập thể được quân đội Mỹ xây dựng trên các hòn đảo Thái Bình Dương vào năm 2011 và bắt đầu khảo sát tại đảo Tinian từ năm 2025. Đến nay, 86 bộ hài cốt quân Nhật đã được phát hiện tại một trong những ngôi mộ này.



Theo tài liệu của Mỹ, 140 quân Nhật đã được chôn cất tại các ngôi mộ trên đảo Tinian, trong khi 308 người khác được chôn tại khu vực lân cận. Tổng số quân Nhật tử trận trên đảo Tinian là 15.500 người, trong số đó có khoảng 4.970 bộ hài cốt vẫn chưa được tìm thấy.



Đảo Tinian cũng là nơi người dân trên bán đảo Hàn Quốc (bao gồm người Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên ngày nay) bị cưỡng bức đến lao động vào thời chiến. Trong danh sách quân nhân và dân thường tử vong được lưu trữ tại Kho lưu trữ quốc gia Nhật Bản mà Ủy ban biên soạn tư liệu lịch sử quốc gia Hàn Quốc đã thu thập vào năm 2023, có ghi nhận trường hợp của ông Kim (sinh năm 1907 tại thành phố Jinju, tỉnh Nam Gyeongsang) đã bị bắn chết vào tháng 7/1944 trong khi đang thực hiện công việc vận chuyển thực phẩm trên đảo Tinian.



Căn cứ theo đạo luật về thúc đẩy việc thu thập hài cốt của những người tử trận, Tokyo đang đẩy mạnh công tác tìm kiếm hài cốt của những người tử trận ở nước ngoài đến năm 2029.