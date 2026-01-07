Chính phủ Hàn Quốc lên chiến lược đạt tăng trưởng 2% năm 2026

Photo : YONHAP News

Bộ Tài chính và kinh tế Hàn Quốc ngày 9/1 công bố "Chiến lược tăng trưởng kinh tế năm 2026", có nội dung chính là đẩy mạnh chuyển đổi trí tuệ nhân tạo (AI) và bồi dưỡng các động lực tăng trưởng mới.Trong đó, Bộ Tài chính dự báo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm nay của Hàn Quốc sẽ tăng trưởng 2%. Mặc dù nền kinh tế Hàn Quốc được nhận định sẽ hồi phục so với năm ngoái, nhưng tỷ lệ tăng trưởng tiềm năng, nền tảng của kinh tế, lại đang sụt giảm dần qua từng năm do tác động của tình trạng giảm dân số. Trước thực trạng này, Chính phủ đã đề ra giải pháp then chốt để vực dậy tỷ lệ tăng trưởng tiềm năng chính là trí tuệ nhân tạo.Cụ thể, Chính phủ sẽ thúc đẩy chuyển đổi AI trên mọi lĩnh vực từ công nghệ, công nghiệp đến nhân tài, đưa Hàn Quốc lọt vào Top 3 cường quốc AI thế giới, qua đó củng cố sức mạnh nội tại cho cho nền kinh tế. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Chính phủ sẽ khởi công xây dựng Trung tâm điện toán AI quốc gia ngay trong năm nay, đồng thời công bố mô hình AI độc lập trong đầu năm.Đặc biệt, Chính phủ đặt mục tiêu dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực "AI vật lý" (Physical AI) như robot, xe tự hành và thiết bị gia dụng thông minh. Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ tận dụng lộ trình trung hòa carbon và chuyển đổi năng lượng tái tạo là động lực tăng trưởng mới.Song song với lĩnh vực chủ lực là chíp bán dẫn, Chính phủ sẽ tập trung bồi dưỡng ngành công nghiệp có năng lực cạnh tranh cao như công nghiệp quốc phòng, sinh học và văn hóa. Một phần nguồn vốn cần thiết cho các dự án này sẽ được huy động thông qua sự tham gia trực tiếp của người dân.Trong tổng quy mô 30.000 tỷ won (20,6 tỷ USD) của Quỹ tăng trưởng quốc dân được xây dựng trong năm nay, có 600 tỷ won (412 triệu USD) được huy động từ người dân. Cùng với đó, Chính phủ sẽ thành lập quỹ đầu tư quốc gia với quy mô vốn ban đầu là 20.000 tỷ won (13,7 tỷ USD) để bồi dưỡng các ngành công nghiệp tương lai.