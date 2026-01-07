Liên hợp quốc dự báo kinh tế thế giới năm 2026 tăng trưởng 2,7%

Photo : YONHAP News

Liên hợp quốc ngày 8/1 (giờ địa phương) công bố báo cáo "Tình hình và triển vọng kinh tế thế giới", trong đó dự báo kinh tế toàn cầu năm 2026 sẽ tăng trưởng 2,7%, chậm lại so với mức dự báo năm ngoái là 2,8%, Trong khi đó, Liên hợp quốc dự báo kinh tế toàn cầu năm 2027 sẽ tăng trưởng 2,9%.Báo cáo trên đánh giá bất chấp cú sốc thuế quan, hoạt động kinh tế trên toàn thế giới vẫn cho thấy khả năng phục hồi nhờ các yếu tố như đơn hàng đặt trước và xu hướng tích trữ tồn kho trước thời điểm áp thuế quan, tiêu dùng ổn định, các nước nới lỏng chính sách tiền tệ và thị trường lao động ổn định.Liên hợp quốc kỳ vọng các chính sách kinh tế vĩ mô được duy trì sẽ hấp thụ bớt tác động từ việc nâng thuế quan. Tuy nhiên, Liên hợp quốc phân tích đà tăng trưởng thương mại và các hoạt động thương mại nói chung nhiều khả năng sẽ chững lại trong ngắn hạn.Xét theo quốc gia, Liên hợp quốc dự báo kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng 2% trong năm 2026 và 2,2% vào năm 2027; Hàn Quốc tăng trưởng 1,8% năm nay và 2% năm sau.Tháng 11 năm ngoái, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) đưa ra dự báo kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng 1,8% trong năm 2026 và 1,9% năm 2027.