Tổng thống Hàn Quốc sẽ thăm Nhật Bản sau một tuần trở về từ Trung Quốc

Photo : YONHAP News

Chánh Văn phòng An ninh quốc gia Phủ Tổng thống Hàn Quốc Wi Sung-lac trong buổi họp báo ngày 9/1 công bố Tổng thống Lee Jae Myung sẽ thăm Nhật Bản trong vòng hai ngày 13-14/1, hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tại tỉnh Nara. Đây là khu vực bầu cử và cũng là quê hương của bà Takaichi.Cụ thể, Tổng thống sẽ đến tỉnh Nara vào chiều ngày 13/1, tham dự Hội nghị thượng đỉnh với Thủ tướng Takaichi và Hội nghị thượng đỉnh mở rộng, ra thông cáo báo chí chung. Sau đó, lãnh đạo hai nước sẽ tiếp tục trò chuyện riêng và dự tiệc chiêu đãi tối. Sang ngày 14/1, lãnh đạo hai bên sẽ tham gia sự kiện giao lưu hữu nghị song phương. Vào chiều cùng ngày, Tổng thống Lee sẽ gặp gỡ cộng đồng người Hàn Quốc tại Nhật Bản rồi lên đường trở về Hàn Quốc.Ông Wi cho biết tại cuộc gặp thượng đỉnh bên lề Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) Gyeongju năm ngoái, hai bên đã từng thảo luận về việc tổ chức chuyến thăm "ngoại giao con thoi" tiếp theo tại tỉnh Nara. Phía Nhật Bản sau đó đã chính thức đưa ra lời mời.Chánh Văn phòng Wi khẳng định trọng tâm chuyến thăm là tăng cường hợp tác trên phương diện nhân đạo giữa hai nước đối với các vấn đề lịch sử. Chính phủ hy vọng chuyến thăm này là cơ hội để hai nước hợp tác nhân đạo trong các vấn đề quá khứ, như vụ mỏ than Chosei.Ngoài ra, hai bên cũng sẽ thảo luận về các vấn đề khu vực và toàn cầu, bao gồm tình hình trên bán đảo Hàn Quốc. Seoul và Tokyo là đối tác quan trọng của nhau, vì hòa bình và thịnh vượng của khu vực. Do đó, sự giao lưu chặt chẽ giữa hai nhà lãnh đạo trong bối cảnh quốc tế biến động được kỳ vọng sẽ làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác song phương.Bên cạnh đó, tại hội nghị thượng đỉnh lần này, lãnh đạo hai nước cũng dự kiến thảo luận rộng rãi về việc tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến dân sinh như bảo hộ sở hữu trí tuệ, trí tuệ nhân tạo (AI), ứng phó với tội phạm xuyên quốc gia, cùng các vấn đề xã hội và giao lưu nhân lực.Trong bối cảnh mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản đang leo thang căng thẳng, chuyến thăm Nhật Bản của Tổng thống Lee được cho là một thử thách lớn đối với đường lối ngoại giao thực dụng, lấy lợi ích quốc gia làm trung tâm của ông. Đặc biệt, việc nhà lãnh đạo Hàn Quốc thúc đẩy cải thiện quan hệ Hàn-Trung ngay trước chuyến thăm tỉnh Nara khiến dư luận chú ý đến lập trường mà Seoul sẽ chọn trong cuộc đối đầu giữa Bắc Kinh với Tokyo. Tuy nhiên, nhiều có ý kiến cho rằng thay vì đứng về phía một trong hai bên, Tổng thống Lee Jae Myung được cho là sẽ lựa chọn chiến lược cân bằng để thu lợi ích tối đa cho Hàn Quốc.