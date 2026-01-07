Chủ tịch Bắc Triều Tiên gửi thư hồi đáp Tổng thống Nga trong ngày sinh nhật

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 9/1 đưa tin Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un đã gửi thư hồi đáp tới Tổng thống Nga Vladimir Putin một ngày trước.Trong thư, ông Kim bày tỏ vui mừng vì nhận được bức thư chúc mừng nồng nhiệt từ lãnh đạo Nga, nhấn mạnh ông rất trân trọng và tự hào, coi mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Putin là tài sản quý giá nhất.Chủ tịch Kim Jong-un bày tỏ hy vọng sự hợp tác chặt chẽ giữa hai bên sẽ tiếp tục được thúc đẩy trên nhiều lĩnh vực, phù hợp với tinh thần quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Nga-Triều, cũng như đáp ứng lợi ích chiến lược và nguyện vọng của người dân hai nước. Ông Kim cũng khẳng định tôn trọng và ủng hộ vô điều kiện các chính sách và quyết định của Tổng thống Putin.Bức thư này mang tính chất là thư hồi đáp, cho thấy trước đó Tổng thống Putin có thể đã gửi điện chúc mừng cho ông Kim nhưng truyền thông miền Bắc không tiết lộ nội dung điện mừng này. Xét tới việc bức thư hồi đáp được gửi đi vào ngày 8/1, được cho là sinh nhật của ông Kim Jong-un, giới quan sát nhận định nhiều khả năng Tổng thống Nga đã gửi điện chúc mừng sinh nhật nhà lãnh đạo miền Bắc.Trước đó, vào tháng 10 năm ngoái, Chủ tịch Kim Jong-un cũng đã gửi điện mừng nhân dịp sinh nhật của Tổng thống Putin. Ông Kim được cho là sinh vào ngày 8/1/1984, song Bắc Triều Tiên chưa từng chính thức công bố thông tin liên quan.