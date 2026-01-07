Seoul và Bắc Kinh đồng thuận về việc Trung Quốc di dời kết cấu trên biển Tây

Photo : YONHAP News

Trả lời báo giới ngày 8/1, một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc xác nhận Seoul và Bắc Kinh đã có sự đồng thuận chung về việc Trung Quốc di dời cơ sở quản lý trong số các kết cấu mà nước này lắp đặt tại Vùng biển biện pháp tạm thời Hàn-Trung (PMZ) trên biển Tây. Tuy nhiên, quá trình di dời thực tế có thể mất thời gian do công tác chuẩn bị từ phía Trung Quốc.Ở buổi họp báo kết thúc chuyến thăm Trung Quốc ngày 7/1, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho biết tại cuộc hội đàm thượng đỉnh với Chủ tịch nước Tập Cận Bình, hai bên đã đề cập tới vấn đề các kết cấu của Trung Quốc trên vùng biển phía Tây bán đảo Hàn Quốc. Bắc Kinh giải thích hiện tại, nước này có hai cơ sở nuôi trồng thủy sản và cả cơ sở quản lý đi kèm; khẳng định sẽ rút cơ sở quản lý này.Trung Quốc đã lắp đặt tổng cộng ba kết cấu trên biển Tây. Trong đó, cơ sở quản lý được trang bị bãi đáp trực thăng và khu nhà ở, chính là tâm điểm gây tranh cãi lớn nhất. Các cơ sở này nằm trong PMZ, nơi Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của hai nước chồng lấn nhau. Nếu tính theo đường trung tuyến, các cấu trúc này nằm về phía vùng biển của Trung Quốc.Trong buổi họp báo trên, Tổng thống Lee cho biết hai bên đã nhất trí sẽ trao đổi ở cấp chuyên viên, để vạch ra đường trung tuyến chính xác. Nếu hai bên thống nhất lấy đường trung tuyến làm hải giới, các kết cấu này sẽ mặc nhiên thuộc về vùng biển Trung Quốc, từ đó giải quyết được căn nguyên của vấn đề.Tuy nhiên, trong các cuộc đàm phán phân định ranh giới biển Hàn-Trung từ trước đến nay, Hàn Quốc luôn giữ vững lập trường áp dụng nguyên tắc phân định đường trung tuyến bằng cách lấy khoảng cách bằng nhau tính từ bờ biển của hai nước. Quan điểm này dựa trên các nguyên tắc phân định hải giới được thiết lập thông qua Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) và các thông lệ quốc tế.Ngược lại, Trung Quốc bác bỏ cách phân định này, cho rằng cần xem xét đến các yếu tố như chiều dài đường bờ biển, quy mô dân số vùng ven biển và hình thái thềm lục địa để vạch ra một đường ranh giới lấn sâu hơn về phía bán đảo Hàn Quốc. Do đó, việc tìm kiếm tiếng nói chung giữa hai bên vẫn còn là một thách thức lớn.