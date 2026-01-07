Báo cáo viên Liên hợp quốc đề nghị Bình Nhưỡng cung cấp thông tin cụ thể về lệnh ân xá

Photo : YONHAP News

Vào tháng 9 năm ngoái, Bắc Triều Tiên công bố Ủy ban thường vụ Hội đồng nhân dân tối cao nước này (tương đương Quốc hội) đã quyết định ân xá cho những phạm nhân bị kết án với tội danh liên quan đến Nhà nước và nhân dân, nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập đảng Lao động.Về vấn đề này, Báo cáo viên đặc biệt về nhân quyền Bắc Triều Tiên tại Liên hợp quốc Elizabeth Salmon đã gửi thư yêu cầu Bình Nhưỡng làm rõ các nội dung cụ thể liên quan đến việc ân xá. Theo nội dung bức thư được công bố trên trang chủ Liên hợp quốc ngày 6/1, bà Salmon đánh giá việc miền Bắc ân xá là một tín hiệu tích cực, bởi các cơ quan nhân quyền Liên hợp quốc đã liên tục khuyến nghị nước này trả tự do cho những người bị truy tố với cáo buộc chống lại Nhà nước.Bà Salmon đặt câu hỏi liệu danh sách ân xá có bao gồm Kim Chol-ok, người từng đến tị nạn tại Trung Quốc nhưng đã bị trục xuất quay trở lại miền Bắc, hay một số nhà truyền giáo như Kim Guk-ki, Choi Chun-gil hay không. Phía Bắc Triều Tiên vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào đối với bức thư này.Mặt khác, 6 cựu tù binh Hàn Quốc từng bị miền Bắc bắt trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) sau đó đào thoát được về nước đã gửi thư cho bà Salmon vào ngày 8/1, đề nghị Báo cáo viên Liên hợp quốc phối hợp để thúc đẩy Chính phủ Hàn Quốc thành lập "Ủy ban làm rõ sự thật về tù binh chiến tranh" và ấn định "Ngày tưởng niệm tù binh chiến tranh".