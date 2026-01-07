Tòa án dời ngày kết thúc xét xử cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol tội nổi loạn sang ngày 13/1

Photo : YONHAP News

Tòa án khu vực Trung Seoul ngày 9/1 đã mở phiên xét xử cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol cùng 7 bị cáo như cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun và cựu Giám đốc Sở Cảnh sát Seoul Cho Ji-ho từ 9 giờ 20 phút sáng cùng ngày về tội danh chỉ huy cuộc nổi loạn và thực hiện nhiệm vụ quan trọng trong vụ nổi loạn.Đến 10 giờ tối, sau hơn 12 tiếng xét xử, Hội đồng xét xử cho rằng việc tiếp tục tranh tụng vào rạng sáng khó có thể đảm bảo quyền biện hộ thỏa đáng cho các bị cáo, nên quyết định ấn định thêm phiên tòa nữa vào ngày 13/1 để nghe mức án đề nghị từ Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra vụ thiết quân luật và lời khai cuối cùng của cựu Tổng thống Yoon. Ông Yoon cùng 7 bị cáo khác cũng đã bày tỏ đồng ý với quyết định này. Hội đồng xét xử khẳng định sẽ kết thúc vụ án vào ngày 13/1, không có thêm bất kỳ lần trì hoãn nào nữa.Theo kế hoạch ban đầu, Hội đồng xét xử dự định hoàn tất việc xem xét chứng cứ trong ngày 9/1, sau đó nghe ý kiến cuối cùng và mức án đề nghị từ Nhóm công tố viên đặc biệt, cùng lời khai sau cùng của các bị cáo. Tuy nhiên, do phần xem xét chứng cứ phía cựu Bộ trưởng Kim kéo dài hơn 7 tiếng đồng hồ, nên ngay cả khâu thẩm định chứng cứ của các bị cáo vẫn chưa thể hoàn tất.