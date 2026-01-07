Bắc Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc khiêu khích bằng máy bay mini không người lái

Photo : KBS News

Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Bắc Triều Tiên, ngày 10/1 đăng tải tuyên bố dưới danh nghĩa Bộ Tổng tham mưu quân đội nhân dân, cho biết nước này đã hạ một máy bay mini không người lái (drone) của Hàn Quốc xâm nhập không phận gần thành phố Kaesong hôm 4/1 vừa qua.Theo nội dung tuyên bố, vào ngày 4/1, quân đội nước này trong lúc thực hiện nhiệm vụ giám sát phòng không đã phát hiện một drone di chuyển từ khu vực huyện Ganghwa, thành phố Incheon của Hàn Quốc lên phía Bắc. Máy bay này đã bị hạ khi đến gần thành phố Kaesong.Miền Bắc cho biết máy bay nói trên có gắn thiết bị giám sát, đã bay hơn ba tiếng tại khu vực Kaesong, chụp lại các mục tiêu quan trọng phía Bắc Triều Tiên. Nước này nhấn mạnh các dữ liệu hình ảnh thu được là bằng chứng cho thấy đây là hành vi xâm phạm không phận nhằm mục đích trinh sát trên không; đồng thời chỉ trích các hành vi khiêu khích từ phía Hàn Quốc vẫn tiếp diễn ngay cả khi chính quyền đã thay đổi.Miền Bắc nhắc lại vụ máy bay mini không người lái xâm phạm không phận Bình Nhưỡng xảy ra vào tháng 9 năm ngoái; nhấn mạnh chiếc bị hạ lần này cũng là loại cánh cố định cỡ nhỏ chuyên dụng cho mục đích trính sát trên không. Bắc Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc vẫn tiếp tục khiêu khích, trong khi ngoài mặt thì nói muốn đối thoại với nước này. Một lần nữa Bình Nhưỡng khẳng định Seoul là "kẻ thù đối địch nhất".Miền Bắc cảnh cáo miền Nam chắc chắn sẽ phải trả giá về động thái khiêu khích lần này, cũng như trách nhiệm trong việc làm gia tăng căng thẳng.