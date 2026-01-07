GDP bình quân đầu người của Hàn Quốc năm 2025 ghi nhận đà giảm sau ba năm

Photo : YONHAP News

Bộ Tài chính và kinh tế, Ngân hàng trung ương và Cơ quan Dữ liệu quốc gia Hàn Quốc ngày 11/1 cho biết Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người của Hàn Quốc năm 2025 được ước tính đạt 36.107 USD, giảm 0,3% so với năm 2024. Đây là lần đầu tiên sau ba năm GDP bình quân đầu người của Hàn Quốc ghi nhận sự sụt giảm.Tổng sản phẩm quốc nội bình quân đầu người của Hàn Quốc đã vượt mốc 30.000 USD vào năm 2016, đạt 30.839 USD; sau đó tăng lên 35.359 USD vào năm 2018. Tuy nhiên, con số này đã giảm liên tiếp trong hai năm do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, chỉ còn 33.652 USD vào năm 2020. GDP bình quân đầu người của Hàn Quốc đã tăng lên 37.503 USD vào năm 2021 nhờ các biện pháp kích thích kinh tế nhằm khắc phục đại dịch, nới lỏng giãn cách xã hội và sự khởi sắc trong xuất khẩu. Đến năm 2022, con số này lại quay lại đà giảm, xuống còn 34.810 USD do giá cả và lãi suất tăng.Tỷ lệ tăng trưởng GDP thực tế của Hàn Quốc trong năm 2025 được dự đoán chỉ đạt 1%, mức thấp nhất kể từ năm 2020 (-0.7%). Trong khi đó, GDP bình quân đầu người của Đài Loan, nơi ngành chíp bán dẫn đang tăng trưởng mạnh, được cho là đã vượt xa Hàn Quốc trong năm vừa qua. Cơ quan Thống kê Đài Loan ngày 28/11 năm ngoái đã công bố triển vọng kinh tế, trong đó cho biết GDP bình quân đầu người của nước này vào năm ngoái dự kiến đạt 38.748 USD.Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) vào tháng 10/2025 cũng cho biết thứ hạng GDP bình quân đầu người của Hàn Quốc sẽ giảm từ vị trí thứ 34 trên thế giới năm 2024 xuống vị trí thứ 37 vào năm 2025. Ngược lại, Đài Loan được dự báo sẽ tăng từ vị trí thứ 38 lên vị trí thứ 35, vượt lên trước Hàn Quốc. IMF cũng dự đoán Nhật Bản sẽ đứng ở vị trí thứ 40, với GDP bình quân đầu người đạt 34.713 USD, thấp hơn cả Hàn Quốc và Đài Loan.Đứng đầu thế giới là Liechtenstein với mức GDP bình quân đầu người dự kiến lên tới 231.071 USD. Tiếp đến là Luxembourg (146.818 USD) và Ireland (129.132 USD).