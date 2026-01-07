Tuần lễ quyết định số phận của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol

Photo : YONHAP News

Trong tuần này dự kiến sẽ diễn ra 5 phiên tòa liên quan tới cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. Theo giới luật pháp Hàn Quốc ngày 11/1, trong số 8 vụ án liên quan đến ông Yoon trong vụ thiết quân luật, Tòa án khu vực Trung Seoul sẽ tuyên án cựu Tổng thống về tội danh cản trở thực thi lệnh bắt vào ngày 16/1 đầu tiên. Trước đó, Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra vụ thiết quân luật đã đề nghị mức án là 10 năm tù giam đối với bị cáo.Tòa án khu vực Trung Seoul cũng sẽ mở phiên tòa xét xử cuối cùng với ông Yoon về tội danh chỉ huy cuộc nổi loạn vào ngày 13/1 cùng 7 bị cáo khác trong đó có cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun. Ban đầu, Tòa án dự kiến kết thúc xét xử vào ngày 9/1 nhưng do quá trình thẩm tra chứng cứ đối với ông Kim kéo dài, nên Tòa đã phải ấn định thêm một phiên nữa. Dư luận đang hết sức chú ý tới mức án mà Nhóm công tố viên đặc biệt sẽ đưa ra. Theo Luật hình sự, khung hình phạt cho tội cầm đầu cuộc nổi loạn chỉ gồm mức tử hình hoặc tù chung thân.Trong ngày 12/1, Tòa án khu vực Trung Seoul bắt đầu phiên tòa xét xử ông Yoon về tội danh phản quốc và lạm dụng quyền hạn, liên quan tới nghi ngờ điều động máy bay mini không người lái xâm phạm Bình Nhưỡng vào tháng 10/2024, hòng kích động Bắc Triều Tiên khiêu khích, lấy cớ để ban bố tình trạng thiết quân luật.Trong ngày 13/1 sẽ đồng thời diễn ra cả phiên trù bị xét xử đầu tiên với cựu Tổng thống về cáo buộc khai man. Đây là một thủ tục nhằm xác nhận lập trường của cả phía bị cáo và phía công tố, đồng thời sắp xếp kế hoạch xét xử sắp tới, do đó bị cáo không bắt buộc phải có mặt. Ông Yoon bị cáo buộc đã đưa ra lời khai giả với tư cách nhân chứng trong vụ xét xử cựu Thủ tướng Han Duck-soo về tội danh thông đồng nổi loạn; khẳng định rằng cuộc họp Nội các đã được lên kế hoạch từ trước khi có đề xuất của ông Han.Vào ngày 14/1 sẽ diễn ra phiên trù bị xét xử đầu tiên về vụ cựu Bộ trưởng Quốc phòng Lee Jong-sup "bỏ trốn" sang Australia. Ông Yoon bị cáo buộc đã ra chỉ thị bổ nhiệm ông Lee làm Đại sứ Hàn Quốc tại Australia để giúp ông này "lánh nạn" trong khi đang là nghi phạm chủ chốt trong vụ án binh sĩ Thủy quân lục chiến hy sinh khi tìm kiếm nạn nhân mất tích trong mưa lũ.