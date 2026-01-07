Hàn Quốc dẫn đầu về nhận thức cho rằng việc có con vừa là niềm vui vừa là gánh nặng kinh tế

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu phúc lợi và xã hội Hàn Quốc (KIHASA) n​gày 11/1 đã công bố báo cáo nghiên cứu các trường hợp chính sách dân số nước ngoài. KIHASA trong năm 2024 đã thực hiện khảo sát đối với 2.500 người trưởng thành (từ 20-49 tuổi) tại 5 quốc gia gồm Hàn Quốc, Đức, Nhật Bản, Pháp và Thụy Điển về nhận thức trong hôn nhân, sinh con và nuôi dạy con cái.Kết quả cho thấy trong số những người chưa lập gia đình có ý định kết hôn, người Hàn Quốc đứng đầu bảng xếp hạng với 52,9%. Tiếp đến là Thụy Điển (50,2%), Đức (46,5%), Pháp (38,2%) và Nhật Bản (32%). Tuy nhiên, khi hỏi về ý định sinh con, Thụy Điển lại là nước dẫn đầu với 43,2%. Theo sau là Pháp 38,8%, Đức 38,6%, Hàn Quốc 31,2% và Nhật Bản 20,3%.Xét về số lượng con cái trung bình mà những người có ý định sinh con lên kế hoạch, Hàn Quốc ghi nhận mức thấp nhất với 1,74 người con, trong khi Đức và Thụy Điển cao nhất với 2,35 người con, còn Pháp là 2,11 người con và Nhật Bản là 1,96 người con.Người dân của cả 5 nước đều nhất trí rằng việc có con cái sẽ mang lại niềm vui và sự hài lòng trong cuộc sống. Trong đó, tỷ lệ này ở Hàn Quốc đạt mức cao nhất với 74,3%. Sau đó là Pháp 67,9%, Thụy Điển 64,9%, Đức 62,7% và Nhật Bản là 57,5%. Trong các ảnh hưởng tiêu cực của việc sinh con, vấn đề tăng gánh nặng kinh tế nhận được sự đồng tình cao nhất. Tỷ lệ này ở Hàn Quốc lên tới 92,7%, Đức là 77,6%, Pháp 75,5%, Nhật Bản 73,2% và Thụy Điển với 65,2%. Theo đó, người Hàn Quốc là nhóm đối tượng có tỷ lệ cao nhất cho rằng sinh con vừa mang lại niềm vui và cũng sẽ làm tăng gánh nặng tài chính.Nhóm nghiên cứu nhận định kết quả cho thấy gánh nặng kinh tế có thể liên quan đến tỷ lệ sinh thấp tại Hàn Quốc. Nếu Chính phủ giảm bớt nhận thức tiêu cực về việc sinh con và tăng cường hỗ trợ thực tế qua các chính sách, tỷ lệ sinh tại Hàn Quốc trong tương lai có thể sẽ có sự thay đổi tích cực.