Bắc Triều Tiên yêu cầu Hàn Quốc giải thích vụ xâm phạm của máy bay mini không người lái

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 11/1 đăng tải tuyên bố của Phó Chủ tịch Ủy ban tuyên truyền đảng lao động Bắc Triều Tiên Kim Yo-jong, khẳng định máy bay mini không người lái (drone) của Hàn Quốc đã xâm phạm không phận của nước này và Chính phủ miền Nam không thể né tránh trách nhiệm liên quan. Bà Kim nhấn mạnh Seoul phải có lời giải thích cụ thể về sự việc lần này.Trước đó, vào ngày 10/1, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc bác bỏ tuyên bố của Bình Nhưỡng cho rằng máy bay mini không người lái của Seoul đã xâm nhập vào không phận nước này ngày 4/1 năm nay và tháng 9 năm ngoái. Bộ khẳng định máy bay nói trên không thuộc chủng loại mà quân đội nước này sở hữu và không có hoạt động vận hành drone nào vào những thời điểm nói trên. Bộ Quốc phòng cho biết sẽ điều tra khả năng đây là máy bay không người lái dân sự.Về giải thích của quân đội Hàn Quốc, bà Kim Yo-jong nhận định việc miền Nam đưa ra tuyên bố chính thức rằng không có ý định khiêu khích hay kích động miền Bắc là một "lựa chọn khôn ngoan". Tuy nhiên, bà cũng cảnh báo nếu Seoul lựa chọn khiêu khích thì chắc chắn sẽ không gánh chịu được những hậu quả khủng khiếp sẽ xảy ra.Phó Chủ tịch Kim cũng nói thêm nếu Hàn Quốc lập luận đây là hành vi dân sự nên không cấu thành xâm phạm chủ quyền, thì miền Nam sẽ chứng kiến sự xuất hiện của vô số vật thể bay do các tổ chức dân sự Bắc Triều Tiên điều khiển. Bà Kim nhấn mạnh dù vụ việc lần này do bất kỳ ai thực hiện thì vẫn là hành vi "khiêu khích chủ quyền".Về phần mình, Phủ Tổng thống Hàn Quốc một lần nữa khẳng định không có ý định khiêu khích hay kích động Bắc Triều Tiên. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cũng nhận định nếu máy bay nói trên do tổ chức dân sự vận hành thì đây là hành vi phạm tội nghiêm trọng. Ông Lee đã chỉ thị thành lập đội điều tra liên ngành giữa quân đội và cảnh sát điều tra rõ vụ việc lần này, nhanh chóng đưa ra kết quả cuối cùng.