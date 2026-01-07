Số du thuyền Trung Quốc cập cảng Incheon của Hàn Quốc trong năm 2026 tăng mạnh

Photo : YONHAP News

Tổng công ty cảng Incheon (IPA) của Hàn Quốc ngày 10/1 cho biết số lượt du thuyền cập cảng Incheon đã tăng từ 15 chuyến tàu vào năm 2024 lên 32 chuyến vào năm 2025. Tính đến ngày 10/1/2026, 64 du thuyền cập cảng Incheon đã được xác nhận, trong đó có tới 40 chuyến du thuyền xuất phát từ Trung Quốc đã đặt lịch cập cảng gấp trong đầu và giữa tháng 12 năm ngoái, thời điểm căng thẳng Trung-Nhật leo thang.Theo đó, 44 chuyến tàu, chiếm 68,8% số chuyến tàu đã hoặc dự kiến sẽ cập cảng Incheon trong năm 2026 là du thuyền khởi hành từ Trung Quốc. Các tàu này chủ yếu là xuất phát từ thành phố Thượng Hải và Thiên Tân của Trung Quốc, trong đó có cả những du thuyền thuộc hãng lớn của Trung Quốc cũng dự kiến sẽ ghé cảng Incheon định kỳ.Số lượng khách du lịch Trung Quốc đến Nhật Bản đã giảm mạnh do lệnh hạn chế Nhật Bản của Trung Quốc. Theo đó, các hãng tàu lớn của Trung Quốc được cho là đang chọn cảng Incheon của Hàn Quốc, nơi có vị trí gần và cơ sở hạ tầng thuận tiện, như một lựa chọn thay thế.Ngoài ra, số tàu dạng lưu trú du lịch trong năm 2026 không chỉ cập cảng Incheon trong thời gian ngắn mà ở lại lâu hơn và góp phần thúc đẩy kinh tế khu vực dự kiến cũng sẽ tăng nhẹ. Theo kế hoạch đón tàu cập cảng Incheon của IPA, số tàu có lịch trình qua đêm, tức hành khách lưu trú ít nhất một đêm tại địa phương sẽ tăng lên 12 chuyến trong năm nay so với 7 chuyến vào năm ngoái.Mặt khác, số hãng tàu chọn Incheon làm cảng chính cũng tăng từ 3 hãng vào năm 2025 lên 8 hãng trong năm nay. Một đại diện IPA cho biết việc đặt lịch cập cảng cho du thuyền thường được xác nhận trước một năm, vì vậy việc các tàu đặt lịch gấp như hiện nay nhiều khả năng xuất phát từ lý do chính trị. Nhiều tàu vốn dự kiến đến Nhật Bản đang chuyển hướng sang cảng Incheon.IPA đánh giá số du thuyền cập cảng Incheon trong năm 2026 có thể sẽ còn tiếp tục tăng thêm do số lượng yêu cầu đặt lịch vẫn tiếp tục gia tăng.