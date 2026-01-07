Đảng Sức mạnh quốc dân xúc tiến đổi tên gọi sau 5 năm

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp Ủy ban tối cao đảng tại Quốc hội ngày 12/1, Tổng thư ký đảng đối lập Sức mạnh quốc dân Jung Hee-yong cho biết căn cứ theo kết quả khảo sát với 774.000 đảng viên đóng phí của đảng này trên toàn quốc (tỷ lệ trả lời đạt 25,24%), có 68,19% đảng viên (133.000 người) tán thành việc đổi tên đảng.Ông Jung nhấn mạnh trong thời gian qua, việc đổi tên đảng thường được tiến hành mà không có quy trình trưng cầu ý kiến của các đảng viên mà chỉ giới hạn đối với một số quan chức trong đảng. Qua cuộc trưng cầu ý kiến lần này, đảng đã xác nhận được một cách rõ ràng về mong muốn của đông đảo đảng viên về một sự khởi đầu mới, đó là "thay đổi để chiến thắng".Ông Jung cho biết sẽ tổ chức cuộc thi tìm kiếm tên gọi mới cho đảng. Sau đó, tùy vào kết quả cuộc thi và ý kiến thẩm định của giới chuyên gia, đảng này sẽ hoàn tất quy trình đổi tên trong tháng 2. Cùng với việc đổi tên, đảng Sức mạnh quốc dân sẽ tiếp tục xúc tiến chiến lược "thay đổi để chiến thắng" của Chủ tịch đảng Jang Dong-hyeok.Nếu quy trình đổi tên đảng hoàn tất trong tháng 2, đảng này sẽ một lần nữa có tên gọi mới sau hơn 5 năm kể từ sau khi đổi từ đảng Hợp nhất Tương lai sang đảng Sức mạnh quốc dân vào tháng 9/2020.