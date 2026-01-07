Nợ hộ gia đình Hàn Quốc quý III/2025 tiếp tục lập đỉnh mới

Photo : YONHAP News

Theo số liệu do Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) trình lên nghị sĩ Park Sung-hoon (đảng Sức mạnh quốc dân) vào ngày 12/1, tính đến cuối quý III/2025, dư nợ bình quân đầu người của chủ hộ gia đình Hàn Quốc là 97,21 triệu won (66.810 USD). Đây là ngưỡng nợ cao nhất kể từ khi có số liệu thống kê liên quan vào năm 2012. Dư nợ bình quân đầu người đã tăng 9 quý liên tiếp kể từ quý II/2023.Tổng nợ hộ gia đình tính đến quý III năm ngoái là 1.913.000 tỷ won (1.314,7 tỷ USD), vẫn tiếp tục tăng sau khi vượt mốc lịch sử 1.900.000 tỷ won hồi quý II.Xét theo độ tuổi, nhóm ngoài 40 tuổi đang gánh mức nợ ngân hàng bình quân là 114,67 triệu won (78.811 USD), cao kỷ lục. Tiếp theo là nhóm ngoài 50 tuổi và ngoài 40 tuổi cũng đều xác lập ngưỡng nợ cao kỷ lục.Nghị sĩ Park nhận định trong bối cảnh tỷ giá tăng, gánh nặng nợ hộ gia đình đang tác động khiến tiêu dùng thu hẹp, nền kinh tế suy yếu. Ông Park nhấn mạnh Chính phủ cần xây dựng chiến lược đối phó, cải thiện cơ cấu tài chính, kiểm soát một cách hệ thống rủi ro nợ thay vì các giải pháp ngắn hạn, tạm thời như siết quy chế cho vay.