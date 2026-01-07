Dự luật thành lập Trường cao học y quốc gia của Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Dựa trên kết quả tham vấn với Chính phủ, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành của Hàn Quốc đã công bố phương án liên quan về Trường cao học y quốc gia, đặt mục tiêu thành lập vào năm 2029, nhằm cứu vãn nền y tế khu vực và y tế công cộng.Nghị sĩ Lee Soo-jin của đảng Dân chủ đồng hành thuộc Ủy ban Y tế và phúc lợi tại Quốc hội ngày 9/1 vừa qua đã công bố dự luật thành lập Trường cao học y quốc gia. Nội dung cốt lõi của dự luật là thành lập một trường y công lập đào tạo hệ sau đại học. Sinh viên tốt nghiệp sau khi có giấy phép hành nghề sẽ phải thực hiện nghĩa vụ làm việc bắt buộc trong 15 năm tại các cơ sở y tế công lập do Chính phủ chỉ định.Nếu không tuân thủ thời gian làm việc bắt buộc, bác sĩ có thể bị Chính phủ cảnh cáo và đình chỉ giấy phép hành nghề trong thời gian tối đa là 1 năm. Trong trường hợp giấy phép hành nghề bị đình chỉ quá ba lần, bác sĩ có thể phải đối mặt với hình phạt cao nhất là thu hồi giấy phép hành nghề. Sinh viên theo học Trường cao học y quốc gia sẽ được hỗ trợ toàn bộ chi phí học tập, bao gồm phí nhập học, học phí, ký túc xá. Quy mô tuyển sinh hay địa điểm của trường vẫn cần được thảo luận thêm.Trước đó, Hiệp hội Y học Hàn Quốc đã bày tỏ lập trường phản đối, lo ngại về việc thành lập thêm một trường y mới trong bối cảnh việc duy trì 40 đại học y như hiện tại còn đang gặp nhiều khó khăn.