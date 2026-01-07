Hàn Quốc tham gia Hội nghị khoáng sản chiến lược G7

Photo : YONHAP News

Hãng tin Reuters (Anh) ngày 11/1 (giờ địa phương) dẫn lời một quan chức cao cấp trong Chính phủ Mỹ, cho biết ngoài các nước thành viên Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) thì Bộ trưởng các nước Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia, Mexico và Liên minh châu Âu (EU) cũng sẽ góp mặt tại Hội nghị khoáng sản chiến lược G7 được tổ chức vào tối ngày 12/1 tại Washington. Các quốc gia tham dự hội nghị này đều là những nước đứng đầu về lượng tiêu thụ các loại khoáng sản quan trọng, chiếm tới 60% lượng tiêu thụ toàn cầu.Tại hội nghị, các nước dự kiến sẽ chia sẻ quan điểm chung về tính cấp bách của vấn đề cung ứng khoáng sản chiến lược trong bối cảnh Trung Quốc đang thống trị về đất hiếm; đồng thời thảo luận các giải pháp tháo gỡ.Quan chức trên cho biết Mỹ hiện đang đóng vai trò tập hợp các bên để chia sẻ kế hoạch. Washington sẵn sàng phối hợp với các đối tác có chung nhận thức về tính cấp bách, cũng như hiểu rõ mức độ quan trọng của vấn đề này. Sau hội nghị, các bên dự kiến sẽ ra tuyên bố chung, nhưng khả năng các nước có hành động chung cụ thể được đánh giá là không lớn.Việc Mỹ tích cực đưa vấn đề khoáng sản chiến lược thành một nghị sự cấp bách được phân tích là xuất phát từ sự cảnh giác cao độ trước ưu thế của Trung Quốc trong lĩnh vực đất hiếm. Theo Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA), Bắc Kinh hiện đang kiểm soát chuỗi cung ứng các khoáng sản chiến lược như lithium, cobalt và đất hiếm, vốn là những tài nguyên then chốt trong sản xuất pin và chíp bán dẫn tiên tiến.Trong thời gian qua, Mỹ đã nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc bằng việc ký kết các thỏa thuận khoáng sản với Australia và Ukraine. Tuy nhiên, dù thỏa thuận với Australia đã ký kết được ba tháng, hiện vẫn còn nhiều tồn đọng chưa được giải quyết.Hội nghị lần này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Trung Quốc công bố kiểm soát các mặt hàng lưỡng dụng (có thể sử dụng vào cả mục đích dân sự và quân sự) đối với Nhật Bản. Tuy nhiên, một số quan chức Mỹ khẳng định hội nghị này đã được lên kế hoạch trước động thái của Bắc Kinh.