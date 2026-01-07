Photo : YONHAP News

Bộ phim hoạt hình "Thợ săn quỷ Kpop" (KPop Demon Hunters) của nữ đạo diễn gốc Hàn Maggie Kang đã giành được cú đúp giải thưởng tại lễ trao giải Quả cầu vàng danh giá của Mỹ diễn ra tại Los Angeles ngày 11/1 (giờ địa phương).Phim đã vượt qua các đối thủ nặng ký như "Phi vụ động trời 2" (Zootopia 2), "Elio" để giành chiến thắng tại hạng mục "Phim hoạt hình hay nhất". Việc bộ phim đánh bại hai "ông lớn" trong ngành hoạt hình Hollywood là Disney và Pixar đã thắp lên hy vọng lớn cho bộ phim tại giải Oscar diễn ra vào tháng 3 tới.Phát biểu khi nhận giải, đạo diễn Maggie Kang gửi lời cảm ơn đến những người đã tin tưởng rằng một bộ phim đậm chất văn hóa Hàn Quốc có thể tạo nên sự đồng cảm mãnh liệt với khán giả trên toàn thế giới. Bà cũng nhấn mạnh mong muốn khắc họa các nhân vật nữ một cách chân thực nhất, có lúc tự tin nhưng cũng có những lúc kỳ quặc, đầy khao khát và đời thường. Chia sẻ này đã nhận được sự tán thưởng nồng nhiệt từ cả khán phòng.Bên cạnh đó, đúng như dự đoán từ giới chuyên môn, ca khúc nhạc phim "Golden" đã nhận được giải thưởng "Ca khúc chủ đề hay nhất". Nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ Ejae đã không kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc khi bước lên sân khấu nhận giải. Cô chia sẻ về hành trình 10 năm gian khổ theo đuổi giấc mơ làm thần tượng của mình, từng bị từ chối và thất vọng vì giọng hát không được công nhận. Tuy nhiên, chính âm nhạc đã giúp cô vượt qua nỗi đau để đứng vững ở vị trí nghệ sĩ hôm nay. Cô tự hào vì được là một phần của một ca khúc giúp mọi người vượt qua nghịch cảnh và học cách chấp nhận bản thân.Cũng tại lễ trao giải Quả cầu vàng năm nay, tác phẩm Hàn Quốc "No Other Choice" (tạm dịch "Không còn lựa chọn nào khác") của đạo diễn Park Chan-wook đã nhận được ba đề cử trong đó có "Tác phẩm xuất sắc nhất" hạng mục Phim hài và nhạc kịch, "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" (Lee Byung-hun) và "Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất". Tuy nhiên, đáng tiếc là phim đã không giành được giải thưởng nào.Quả cầu vàng là một trong những giải thưởng điện ảnh và truyền hình uy tín nhất của Hollywood, được tổ chức từ năm 1944. Các đề cử và kết quả của 28 hạng mục được quyết định bởi hội đồng giám khảo gồm hơn 300 nhà báo ở lĩnh vực giải trí trên toàn thế giới.