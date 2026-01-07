Seoul chuẩn bị biện pháp ứng phó trước thềm phán quyết thuế quan của Washington

Photo : YONHAP News

Phát biểu trước báo chí tại sân bay quốc tế Dulles gần Washington ngày 11/1 (giờ địa phương) trong chuyến thăm Mỹ, Chánh Văn phòng đàm phán thương mại thuộc Bộ Công nghiệp Yeo Han-koo cho biết Hàn Quốc đang chuẩn bị các biện pháp ứng phó một cách thận trọng và toàn diện đối với phán quyết của Tòa án tối cao liên bang Mỹ về chính sách thuế đối ứng của Washington, dự kiến được đưa ra sớm nhất trong tuần này.Trong trường hợp Tòa án tối cao Mỹ đưa ra phán quyết xác định chính sách thuế quan là trái pháp luật, tương tự như các phán quyết ở cấp sơ thẩm và phúc thẩm, Chính phủ Tổng thống Donald Trump sẽ phải hoàn trả cho các quốc gia liên quan hàng chục tỷ đô-la Mỹ tiền thuế đã thu. Đồng thời, sức ảnh hưởng và vị thế của Washington trong các thỏa thuận thương mại đã ký kết cũng có thể bị suy giảm đáng kể. Tuy nhiên, khả năng Tổng thống Trump sử dụng các biện pháp khác để đổi lấy kết quả phán quyết cũng có thể là một yếu tố rủi ro mới.Chánh Văn phòng Yeo dự kiến ở lại Washington đến ngày 14/1, thời điểm Tòa án tối cao sẽ ra phán quyết cuối cùng. Sau đó, ông sẽ tiến hành các cuộc gặp với Đại diện thương mại Mỹ (USTR) cũng như các thượng hạ nghị sĩ Mỹ. Đặc biệt, trong chuyến thăm này, ông Yeo Han-koo cũng có kế hoạch thông báo rõ lập trường của Hàn Quốc liên quan đến Luật về thúc đẩy sử dụng mạng thông tin truyền thông và bảo hộ thông tin được Quốc hội Hàn Quốc thông qua vào ngày 24/12 sau vụ rò rỉ thông tin của Coupang, bị Bộ Ngoại giao Mỹ công khai bày tỏ quan ngại khi cho rằng luật này đe dọa đến hợp tác công nghệ.Chánh văn phòng Yeo nhận định vụ rò rỉ thông tin của công ty Coupang cần tách bạch khỏi các vấn đề thương mại và ngoại giao song phương. Ông khẳng định phía Washington chưa nêu bất kỳ quan ngại cụ thể nào liên quan, nhấn mạnh hai luật trên của Hàn Quốc không nhắm vào hay đối xử phân biệt với bất kỳ doanh nghiệp Mỹ cụ thể nào.