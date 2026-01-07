Tân Đại diện đảng Dân chủ đồng hành tại Quốc hội yêu cầu nghị sĩ Kim Byung-kee rút lui

Photo : YONHAP News

Đảng Dân chủ đồng hành ngày 11/1 đã bầu nghị sĩ Han Byung-do làm Đại diện đảng mới tại Quốc hội, 12 ngày sau khi người tiền nhiệm Kim Byung-kee từ chức trong bối cảnh vướng nhiều bê bối liên quan tới bản thân và gia đình.Ông Han Byung-do đã vượt qua nghị sĩ ba khóa Back Hye-ryun trong cuộc bỏ phiếu vòng hai tại cuộc họp toàn thể các nghị sĩ diễn ra vào ngày 11/1. Do kế tiếp nhiệm kỳ còn lại của ông Kim Byung-kee nên thời gian nhiệm kỳ của ông Han chỉ còn lại là khoảng 4 tháng.Tân Đại diện đảng Dân chủ đồng hành tại Quốc hội Han Byung-do được giao trọng trách là ổn định tình hình nội bộ đảng sau những xáo trộn phát sinh từ bê bối liên quan đến việc nhận tiền tài trợ tranh cử của các nghị sĩ Kim Byung-kee và Kang Sun-woo, đồng thời thúc đẩy thông qua các dự luật cải cách tư pháp và giải quyết các vấn đề dân sinh khi đang đối đầu gay gắt với đảng đối lập Sức mạnh quốc dân.Trong một tin liên quan, trong cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won-shik ngày 12/1, tân Đại diện đảng Dân chủ đồng hành khẳng định sẽ kiên quyết thông qua việc thành lập Nhóm công tố viên đặc biệt tổng hợp điều tra tiếp ba vụ án lớn tồn đọng trong nhiệm kỳ Chính phủ tiền nhiệm gồm vụ thiết quân luật, nghi ngờ xoay quanh cựu đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee và vụ binh sĩ thủy quân lục chiến hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tìm kiếm nạn nhân mất tích trong mưa lũ; coi đây là biện pháp cần thiết để chấm dứt nổi loạn, khôi phục trật tự hiến pháp đã bị phá vỡ.Nghị sĩ Han Byung-do xuất thân là Cố vấn các vấn đề Nhà nước và chính trị dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Moon Jae-in. Ông Han từng giữ chức Chủ tịch Ủy ban chiến lược và kế hoạch của đảng Dân chủ đồng hành, cũng như Trưởng phòng tình huống tổng hợp của chiến dịch tranh cử tổng thống khi Tổng thống Lee Jae Myung còn giữ chức vụ Chủ tịch đảng.Cũng trong cuộc họp toàn thể các nghị sĩ diễn ra vào ngày 11/1, đảng Dân chủ đồng hành cũng bầu ba ủy viên tối cao, lấp khoảng trống ba ủy viên xin từ chức để chuẩn bị cho cuộc bầu cử địa phương dự kiến diễn ra vào tháng 6 tới. Điều thu hút sự chú ý là trong ba ủy viên tối cao được bầu mới có hai nghị sĩ thuộc phe thân Chủ tịch đảng Jung Chung-rae là ông Lee Sung-yoon và Moon Jeong-bog, trong khi nghị sĩ Kang Deuk-gu thuộc phe thân Tổng thống Lee Jae Myung được bầu chọn. Như vậy, giới quan sát cho rằng vị thế và quyền lãnh đạo của Chủ tịch Jung Chung-rae dự kiến được củng cố hơn nữa trước thềm bầu cử địa phương tháng 6.