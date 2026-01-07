Hàn Quốc bắt giữ 26 đối tượng trong đường dây lừa đảo bóc lột tình dục ở Campuchia

Photo : YONHAP News

Người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kang Yu-jung ngày 12/1 cho biết, Nhóm chuyên trách liên ngành của Chính phủ ứng phó tội phạm xuyên quốc gia đã phối hợp với cảnh sát Campuchia bắt giữ 26 thành viên của một tổ chức lừa đảo có liên quan đến hành vi bóc lột tình dục đối với công dân Hàn Quốc tại địa phương.Người phát ngôn Kang nhấn mạnh theo chỉ thị của Tổng thống Lee Jae Myung, Chính phủ sẽ kiên quyết xử lý các tội phạm xuyên quốc gia nhắm vào người dân Hàn Quốc, bao gồm cả tội phạm tình dục trên mạng. Bà Kang khẳng định những hành vi gây tổn hại cho công dân Hàn Quốc sẽ phải chịu trách nhiệm nghiêm khắc nhất.Kể từ tháng 2 năm ngoái, nhóm chuyên trách liên ngành này đã theo dõi một tổ chức lừa đảo hoạt động tại Phnom Penh, Campuchia, chuyên mạo danh các cơ quan nhà nước. Tổ chức tội phạm này đã chiếm đoạt 26,7 tỷ won (18,4 triệu USD) của 165 công dân Hàn Quốc. Ngoài ra, các đối tượng phạm tội còn liên tục lừa gạt nhiều phụ nữ đang sinh sống tại Hàn Quốc, khiến nạn nhân rơi vào trạng thái không thể chống cự, sau đó ép buộc giao tiền và thực hiện các hành vi bóc lột tình dục, gồm việc quay phim hoặc ép gửi hình ảnh nhạy cảm.Phủ Tổng thống nói thêm chiến dịch bắt giữ lần này là kết quả của sự phối hợp giữa nhóm chuyên trách Hàn Quốc tại Campuchia và Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS). Thông qua cảnh sát địa phương, cơ quan chức năng đã xác định trước vị trí 4 văn phòng của tổ chức tội phạm và tiến hành đột kích vào ngày 5/1.Seoul khẳng định sẽ lập tức chặn việc phát tán các video bóc lột tình dục, làm rõ toàn bộ nghi vấn phạm tội và nhanh chóng đưa các đối tượng về nước để xử lý theo pháp luật. Đồng thời, Chính phủ cũng sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan nhằm hỗ trợ điều trị, phục hồi và xây dựng các biện pháp ngăn ngừa tái diễn đối với các nạn nhân nữ.