Photo : YONHAP News

Nhật báo phố Wall (WSJ) của Mỹ ngày 9/1 cho biết dựa trên phân tích dữ liệu từ dịch vụ theo dõi tàu biển Kpler và các nguồn liên quan, các "hạm đội ma" (ghost fleet) đang được vận hành gần bán đảo Hàn Quốc ngày càng gia tăng. "Hạm đội ma" là thuật ngữ dùng để chỉ những tàu được sử dụng trong hoạt động buôn bán dầu mỏ trái phép của các quốc gia đang chịu lệnh trừng phạt quốc tế.Hoạt động gần đây nhất của các hạm đội ma quanh bán đảo Hàn Quốc được ghi nhận vào đầu tháng 1/2026, liên quan đến một giao dịch dầu mỏ trên biển giữa các tàu của Trung Quốc và Nga. Cụ thể, tàu Jun Tong xuất phát từ thành phố Yên Đài (Trung Quốc), di chuyển qua biển vùng biển phía Tây bán đảo Hàn Quốc (còn gọi là Hoàng Hải), rồi tiến vào vùng biển phía Đông và di chuyển tới khu vực gần biên giới giữa Bắc Triều Tiên và Nga. Tại đây, tàu này đã tiếp nhận khoảng 700.000 thùng dầu từ tàu Kapitan Kostichev của Nga, vốn được xếp vào nhóm hạm đội ma. Sau khi chuyển dầu sang tàu Jun Tong, tàu của Nga đã quay trở lại đảo Sakhalin (Nga) vào ngày 6/1.Tàu Jun Tong mang tên là Fari Seas cho đến tháng 1/2024, sau đó đổi tên thành Tai Shan cho đến tháng 8 cùng năm. Con tàu này cũng nhiều lần thay đổi quốc tịch đăng ký nhằm né tránh sự giám sát bao gồm Malta, Quần đảo Marshall, Panama đến Cameroon.Theo trang web trực tuyến theo dõi tàu biển Tanker Trackers, hiện có hơn 1.470 tàu được xác định là thuộc hạm đội ma đang hoạt động trên toàn cầu.Kể từ khi chiến tranh Nga-Ukraine diễn ra vào năm 2022, quy mô các hạm đội ma đã tăng mạnh trong bối cảnh Matxcơva tìm cách mở rộng các tuyến xuất khẩu dầu để né tránh các biện pháp trừng phạt của phương Tây. Kpler ước tính lượng dầu được giao dịch thông qua các hạm đội ma trong năm 2025 đạt khoảng 3,7 tỷ thùng, chiếm từ 6-7% tổng lượng dầu lưu thông trên toàn cầu.