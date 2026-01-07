Ô tô Hyundai thương mại hóa dịch vụ taxi không người lái tại Mỹ vào cuối năm nay

Photo : YONHAP News

Công ty liên doanh công nghệ xe tự hành Motional được thành lập giữa tập đoàn ô tô Hyundai với nhà sản xuất phụ tùng ô tô toàn cầu Aptiv (Mỹ) ngày 8/1 (giờ địa phương) công bố kế thoạch thương mại hóa dịch vụ taxi không người lái tại Las Vegas, bang Nevada (Mỹ).Theo đó, Motional sẽ triển khai dịch vụ ô tô không người lái cấp độ 4 tại Las Vegas vào cuối năm nay. Trong hệ thống lái tự động 6 cấp độ, cấp độ 4 cho phép hệ thống kiểm soát việc vận hành xe trên hầu hết các tuyến đường mà không cần sự can thiệp của người lái.Từ đầu năm 2026, công ty Motional dự kiến tiến hành vận hành thử nghiệm hoàn tất việc kiểm chứng mức độ an toàn của dịch vụ và trải nghiệm của khách hàng. Hoạt động thử nghiệm và thương mại hóa sẽ được triển khai thông qua hợp tác với các doanh nghiệp chia sẻ ô tô toàn cầu.Motional cho biết Las Vegas được lựa chọn làm địa điểm thương mại hóa đầu tiên do nhu cầu lớn đối với dịch vụ gọi xe và chia sẻ ô tô, cho phép thu thập đa dạng dữ liệu vận hành. Motional khẳng định công ty đã có quy mô xe đủ để đáp ứng nhu cầu cao tại Las Vegas và sẽ tiếp tục mở rộng trong thời gian tới.Bắt đầu với lần thương mại hóa này, tập đoàn ô tô Hyundai sẽ tiếp tục nâng cao hệ thống tự hành, xem xét phương án đưa dịch vụ taxi không người lái vào Hàn Quốc trong dài hạn.