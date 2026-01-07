Chỉ số KOSPI tiếp tục phá kỷ lục trong phiên ngày 12/1

Photo : YONHAP News

Chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) đóng cửa phiên giao dịch ngày 12/1 ở mức 4.624,79 điểm, tăng 38,47 điểm (0,84%). Chỉ số này mở cửa ở mức 4.639,89 điểm, tăng 53,57 điểm (1,17%) so với phiên trước, có lúc lên tới 4.652,54 điểm. Tuy nhiên, sau đó mức tăng chỉ số KOSPI thu hẹp dần, có lúc có chuyển sang xu hướng giảm, nhưng cuối cùng vẫn đóng cửa ở mức cao hơn phiên trước.Như vậy là chỉ số này đã phá vỡ cả mức cao kỷ lục giữa phiên ngày 8/1 (4.622,32 điểm) và mức cao kỷ lục cuối phiên ngày 9/1 (4.586,32 điểm).Chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ cũng đóng cửa ở mức 949,81 điểm, tăng 1,89 điểm (0,2%).Tại thị trường ngoại hối Seoul, tỷ giá won-USD đóng cửa ở mức 1.468,4 won đổi 1 USD, tăng 10,8 won.