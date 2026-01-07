Đảng Dân chủ đồng hành Hàn Quốc quyết định khai trừ nghị sĩ Kim Byung-kee

Photo : YONHAP News

Ủy ban Đạo đức của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Hàn Quốc ngày 12/1 đã ra quyết định kỷ luật cao nhất là "khai trừ" đối với cựu Đại diện đảng cầm quyền tại Quốc hội Kim Byung-kee, do liên quan đến nghi vấn về nhận tiền hối lộ để đề cử một Ủy viên trước cuộc Tổng tuyển cử năm 2020 và nhiều hành vi sai phạm khác.Sau cuộc họp kéo dài hơn 9 tiếng, Chủ tịch Ủy ban Đạo đức Han Dong-soo phát biểu trước báo giới cho biết quyết định khai trừ nghị sĩ Kim được đưa ra sau khi đã cân nhắc tổng thể các yếu tố như thời hiệu kỷ luật và mức độ nghiêm trọng của vụ việc. Lý do kỷ luật thông thường không được tiết lộ cụ thể nhưng các vụ việc được báo chí đưa tin như sử dụng phiếu lưu trú từ hãng hàng không Korean Air hay các hoạt động liên quan đến công ty Coupang của ông Kim đều nằm trong phạm vi xem xét kỷ luật. Ông Han cũng tiết lộ nghi vấn nhận tiền để đề cử cũng có phần liên quan đến lý do kỷ luật.Chủ tịch Han cũng giải thích mặc dù có một số hành vi đã hết thời hiệu kỷ luật nhưng theo các tiền lệ xử án của Tòa án tối cao, những hành vi này vẫn có thể được dùng để cân nhắc trong việc xác định mức độ kỷ luật. Ngay cả với những hành vi chưa hết thời hiệu kỷ luật, ông Kim cũng đủ để bị khai trừ ra khỏi đảng.Theo Điều lệ đảng Dân chủ đồng hành và Điều 33 của Luật chính đảng, đảng Dân chủ đồng hành cần tổ chức phiên họp toàn thể nghị sĩ đảng và đạt được sự đồng thuận của hơn một nửa số nghị sĩ tham dự thì mới có thể khai trừ một nghị sĩ Quốc hội. Vì vậy, đảng cầm quyền dự kiến sẽ tiếp nhận kết quả kỷ luật từ Ủy ban Đạo đức vào ngày 14/1, sau đó tổ chức họp toàn thể nghị sĩ đảng để ra quyết định khai trừ cuối cùng.Về phần mình, ngay sau khi quyết định kỷ luật được Ủy ban Đạo đức đảng công bố, ông Kim cho biết sẽ ngay lập tức yêu cầu tái xem xét, khẳng định những nghi vấn không thể trở thành sự thật.Ủy ban Đạo đức đảng phải hoàn tất xem xét và ra quyết định trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận đơn tái xem xét. Trong quá trình xem xét lại kỷ luật, ông Kim có thể nộp thêm tài liệu chứng minh hoặc lời giải thích nhằm phản bác lý do bị kỷ luật.