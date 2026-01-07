Tổng thống Trump tuyên bố áp thuế 25% với quốc gia giao dịch với Iran

Photo : YONHAP News

Trên mạng xã hội Truth Social ngày 12/1 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ đánh thuế 25% đối với bất cứ quốc gia nào giao dịch với Iran. Lãnh đạo Nhà Trắng nhấn mạnh mệnh lệnh này là quyết định cuối cùng, không thay đổi và có hiệu lực ngay lập tức.Động thái này được xem "lệnh trừng phạt thứ cấp" (thuế quan thứ cấp) với các đối tác của Iran, nhằm gia tăng sức ép lên chính quyền Tehran, hiện đang phải đối mặt với hàng loạt cuộc biểu tình chống Chính phủ.Ngoài ra, mức thuế này còn được phân tích là nhắm trực tiếp vào Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu dầu mỏ lớn nhất của Iran. Trong bối cảnh Mỹ thực tế đang kiểm soát hoạt động xuất khẩu dầu thô của Venezuela sau vụ áp giải Tổng thống Nicolas Maduro vào ngày 3/1 vừa qua, Trung Quốc hiện phải đối mặt với nhiều biến số bất lợi từ phía Mỹ tại cả hai nguồn cung năng lượng chủ chốt là Venezuela và Iran.Cùng ngày, Nhà Trắng cho biết đang ưu tiên các giải pháp ngoại giao đối với tình hình Iran, mặt khác khẳng định hành động quân sự vẫn là một trong những phương án được xem xét. Về phần mình, Iran đã đề xuất tái khởi động các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ. Washington hiện đang cân nhắc có chấp nhận đề nghị này hay không.Trả lời báo giới một ngày trước, Tổng thống Trump tiết lộ trước những diễn biến hiện tại, Washington có thể phải "hành động" trước khi cuộc hội đàm được diễn ra.